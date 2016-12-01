Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Найпопулярніші електромобілі від відомих брендів
Ще до недавнього часу електрокари вважалися дуже непрактичною альтернативою традиційним авто на двигунах внутрішнього згоряння. Але технології не стоять на місці. І сьогодні практично кожен відомий бренд має в своїй лінійці електричний автомобіль. Причому, «зелені» машини набирають все більшу популярність.
Звернення Сокальської районної ради щодо виділення додаткових коштів на заробітну плату працівникам освіти та охорони здоров’я
Згідно з Бюджетним Кодексом України та Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» на оплату видатків поточного характеру в галузях освіти та охорони здоров’я Сокальському району були виділені кошти освітньої та медичної субвенції.
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Архіви 90-тих років

Найпопулярніші електромобілі від відомих брендів
Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23

Ще до недавнього часу електрокари вважалися дуже непрактичною альтернативою традиційним авто на двигунах внутрішнього згоряння. Але технології не стоять на місці. І сьогодні практично кожен відомий бренд має в своїй лінійці електричний автомобіль. Причому, «зелені» машини набирають все більшу популярність.

Найпопулярніші електромобілі від відомих брендів :

1. Tesla Model S P90D

Всі нові вдосконалені моделі P85D Тесла оснащені модернізованим 90 кВт-ч акумулятором і режимом "Ludicrous", який надав авто божевільну динаміку – повністю електричний спортивний седан розганяється з нуля до сотні за... 2,8 секунди.

Базова ціна: $ 119 200
Дальність ходу без підзарядки: 430 км / 90 кВт - год батарея
Потужність: 762 л. с.
EPA Рейтинг: 2,53 л/100 км
Кількість місць: 5

 

2. Honda Fit EV

Особливість 20 кВт-год літій-іонного акумулятора Honda Fit EV – вкрай швидка зарядка (з нуля до 100 відсотків всього за три години). Крутний момент у цієї моделі 256 Н-М (що на 77 відсотків більше в порівнянні з бензиновою версією).

Базова ціна: оренда на 3 роки, $ 389 / місяць
Дальність ходу без підзарядки: 132 км
Потужність: 123 к. с.
EPA Рейтинг: 1,99 л / 100 км
Кількість місць: 5

 

3. Nissan Leaf

Цей електромобіль з практично нульовим рівнем викидів, який їздить завдяки літій-іонній батареї, є першим виключно електричним транспортним засобом, масштабний комерційний випуск якого був початий у Сполучених Штатах. Авто здатне розганятися до 145 км/год і проїхати більше 115 км на одній зарядці акумулятора.

Базова ціна: $ 29 650
Дальність ходу без підзарядки: 117 км
Потужність: 107 к. с.
EPA Рейтинг: 2,05 л / 100 км
Кількість місць: 5

 

4. Toyota RAV4 EV

Електричний позашляховик Toyota RAV4 – далеко не звичайний електромобіль. Під капотом у нього 154 кінських сили, а розганятися до сотні він вміє за 7 секунд. Мабуть, він стане ідеальним вибором для тих, хто вагався, що придбати: позашляховик або екологічно чисте зелене авто.

Базова ціна: $ 49 800
Дальність ходу без підзарядки: 165 миль
Потужність: 154 к. с.
EPA Рейтинг: 3,1 л / 100 км
Кількість місць: 5

 

5. Mitsubishi I-MiEV

Незважаючи на те, що не всім припав до смаку невеликий розмір Mitsubishi I-MiEV, жителі великих міст по достоїнству оцінять всі зручності, які може запропонувати електрична малолітражка. I-MiEV, що працює на 66-сильному електродвигуні, може проїхати на 1 заряді батареї 100 кілометрів.

Базова ціна: $ 21 625
Дальність ходу без підзарядки: 100 км
Потужність: 66 к. с.
EPA рейтинг: 2,1 л / 100 км
Кількість місць: 4

 

6. Ford Focus Electric

Завдяки літій-іонній батареї в 23-кВт-год, ця електрифікована версія популярного хетчбека Ford може проїхати 122 км зі швидкістю 136 км/ч. Також Focus Electric може похвалитися бортовим комп'ютером і оббивкою, зробленої з перероблених матеріалів.

Базова ціна: $ 35 200
Дальність ходу без підзарядки: 122 км
Потужність: 143 к. с.
EPA Рейтинг: 2,24 л / 100 км
Кількість місць: 5

 

7. Fiat 500e

Fiat 500e ідеально підходить для міських жителів і приміської зони, цей компактний автомобіль легко можна зарядити вночі вдома в гаражі або протягом дня на роботі. При цьому водій зі смартфона може контролювати рівень заряду батареї або навіть знайти довколишні зарядні станції.

Базова ціна: $ 31 800
Дальність ходу без підзарядки: 140 км
Horespower: 111 к. с.
EPA Рейтинг: 2,18 л / 100 км
Кількість місць: 4

 

8. Kia Soul EV

Високий і квадратним хетчбек, який заслужив безліч похвал за свою практичність і стиль, тепер доступний в електричному варіанті. Відрізняється він досить значним пробігом без підзарядки.

Базова ціна: EST $ 30 000
Дальність ходу без підзарядки: 150 км
Потужність: 109 к. с.
EPA рейтинг: 1,96 (2,56) л / 100 км
Кількість місць: 5

 

9. BMW i3

BMW i3Після вдалих експериментів з коцептом Concept ActiveE, BMW нарешті увійшов в сегмент EV-автомобілів з повністю новим електричним хетчбеком i3, який може похвалитися 170 кінських сил і дальністю пробігу без підзарядки до 130 кілометрів. Замовити даний автомобіль ви маєте можливість на http://elmob.ua/elektromobili/elektromobil-bmw/bmw-i3/. Компанія Elmob - представник BMW в Україні. Ви можете звернутися до спеціаліста за контактами, вказанимим на сайті.

Базова ціна: $ 41 350
Дальність ходу без підзарядки: 130 км
Потужність: 170 к. с.
EPA рейтинг: 1,9 л / 100 км
Кількість місць: 4

 

10. Chevrolet Spark EV

Володіючи значним для електрокара движком в 130 кінських сил і обертовим моментом в 542.3 Н-м, Spark EV з першого погляду навіть не схожий на типові електричні автомобілі. А з приємних особливостей хотілося б відзначити Wi-Fi і технологію набору і відтворення текстових повідомлень голосом.

Базова ціна: $ 19 185
Дальність ходу без підзарядки: 132 км
Потужність: 130 к. с.
EPA Рейтинг: 1,98 л / 100 км
Кількість місць: 4


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