Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Спортивні події » Легка атлетика Легка атлетика Легкоатлетична команда з Сокаля нагороджена кубком на першості області з легкоатлетичного кросу Твитнуть Стаття з випуску № 88-89 від 2016-10-06



10 вересня в м. Новояворівськ легкоатлети ДЮСШ "Соколяни" стартували на першості області з легкоатлетичного кросу серед ДЮСШ. Змагання відбулися на дистанціях 100, 1000, 2000 м в трьох вікових групах. В старшій віковій групі 1999-2000 р. н. призерами стали: Віталій Найдич III місце, Ірина Костишин III місце. В середній віковій групі 2001-2002 р. н. на дистанції 2000 м перше місце виборов Дмитро Малевський та на дистанції 1000 м Христина Василешко була третьою. Гарні результати показали Денис Томашівський, Ігор Грисюк, Каріна Гоба, Наталія Литвин, Мар'яна Опацька, Олексій Лагно. В командному заліку команда нашої школи посіла загальнокомандне третє місце. Призери та переможці нагороджені відповідними грамотами та медалями, а команда - кубком. Вітаємо тренерів команди Олену Кретів та Марію Пікунову. Ірина КОСТИШИН,

учасниця змагань.

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