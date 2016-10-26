Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

10 вересня в м. Новояворівськ легкоатлети ДЮСШ "Соколяни" стартували на першості області з легкоатлетичного кросу серед ДЮСШ. Змагання відбулися на дистанціях 100, 1000, 2000 м в трьох вікових групах.
В старшій віковій групі 1999-2000 р. н. призерами стали: Віталій Найдич III місце, Ірина Костишин III місце.
В середній віковій групі 2001-2002 р. н. на дистанції 2000 м перше місце виборов Дмитро Малевський та на дистанції 1000 м Христина Василешко була третьою.
Гарні результати показали Денис Томашівський, Ігор Грисюк, Каріна Гоба, Наталія Литвин, Мар'яна Опацька, Олексій Лагно.
В командному заліку команда нашої школи посіла загальнокомандне третє місце.
Призери та переможці нагороджені відповідними грамотами та медалями, а команда - кубком. Вітаємо тренерів команди Олену Кретів та Марію Пікунову.
Ірина КОСТИШИН,
учасниця змагань.