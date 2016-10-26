Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Легкоатлетична команда з Сокаля нагороджена кубком на першості області з легкоатлетичного кросу
10 вересня в м. Новояворівськ легкоатлети ДЮСШ "Соколяни" стартували на першості області з легкоатлетичного кросу серед ДЮСШ. Змагання відбулися на дистанціях 100, 1000, 2000 м в трьох вікових групах.
На черговій сесії Сокальської районної ради розглядали питання ремонту доріг району, концесію кінотеатру та інше
Після годинного очікування у сесійній залі зареєструвалось 19 депутатів, отож сесія продовжила роботу. А через деякий час прибув ще один депутат. В загальному в цей день їх було двадцять з тридцяти семи.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Спортивні події » Легка атлетика
Легка атлетика
Легкоатлетична команда з Сокаля нагороджена кубком на першості області з легкоатлетичного кросу

Легкоатлетична команда з Сокаля нагороджена кубком на першості області з легкоатлетичного кросу
Стаття з випуску № 88-89 від 2016-10-06

10 вересня в м. Новояворівськ легкоатлети ДЮСШ "Соколяни" стартували на першості області з легкоатлетичного кросу серед ДЮСШ. Змагання відбулися на дистанціях 100, 1000, 2000 м в трьох вікових групах.

В старшій віковій групі 1999-2000 р. н. призерами стали: Віталій Найдич  III місце, Ірина Костишин  III місце.

В середній віковій групі 2001-2002 р. н. на дистанції 2000 м перше місце виборов Дмитро Малевський та на дистанції 1000 м Христина Василешко була третьою.

Гарні результати показали Денис Томашівський, Ігор Грисюк, Каріна Гоба, Наталія Литвин, Мар'яна Опацька, Олексій Лагно.

В командному заліку команда нашої школи посіла загальнокомандне третє місце.

Призери та переможці нагороджені відповідними грамотами та медалями, а команда - кубком. Вітаємо тренерів команди Олену Кретів та Марію Пікунову.

Ірина КОСТИШИН,
учасниця змагань.

Команда учасників легкоатлетичного кросу ДЮСШ «Соколяни»


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