Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Василь Тетерко здобув призові місця на легко-атлетичних змаганнях
12 листопада Василь Тетерко взяв участь в складі збірної України у Міжнародному легко-атлетичному пробігу «Прибалтійська осінь», який проходив в м. Вільнюс (Литва).
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Спортивні події » Легка атлетика
Легка атлетика

Василь Тетерко здобув призові місця на легко-атлетичних змаганнях
Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23

30 жовтня в Броварах відбувся легко-атлетичний крос «Осінній лист». На дистанції 15 кілометрів змагались ветерани, усього взяло участь в марафоні 68 учасників. Наш земляк Василь Тетерко показав блискучий результат – 58 хвилин 29 секунд, здобувши «золото». За почесне перше місце він нагороджений медаллю, грамотою і призом.

А уже 12 листопада Василь Тетерко взяв участь в складі збірної України у Міжнародному легко-атлетичному пробігу «Прибалтійська осінь», який проходив в м. Вільнюс (Литва). В змаганнях взяли участь команди України, Швеції, Фінляндії, Росії, Словаччини. На дистанції 30 км у командному чемпіонаті Україна фінішувала другою. Вітаємо з хорошими результатами Василя Тетерка і бажаємо подальших спортивних перемог.

Ольга ДЕНИСЮК.


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