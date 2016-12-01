Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23





30 жовтня в Броварах відбувся легко-атлетичний крос «Осінній лист». На дистанції 15 кілометрів змагались ветерани, усього взяло участь в марафоні 68 учасників. Наш земляк Василь Тетерко показав блискучий результат – 58 хвилин 29 секунд, здобувши «золото». За почесне перше місце він нагороджений медаллю, грамотою і призом.

А уже 12 листопада Василь Тетерко взяв участь в складі збірної України у Міжнародному легко-атлетичному пробігу «Прибалтійська осінь», який проходив в м. Вільнюс (Литва). В змаганнях взяли участь команди України, Швеції, Фінляндії, Росії, Словаччини. На дистанції 30 км у командному чемпіонаті Україна фінішувала другою. Вітаємо з хорошими результатами Василя Тетерка і бажаємо подальших спортивних перемог.

Ольга ДЕНИСЮК.