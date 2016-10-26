Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 92-93 від 2016-10-20





Напередодні Дня захисника України військовий комісар Сокальського районного військового комісаріату, підполковник Микола Лисак, начальник відділення забезпечення, майор Ігор Галятовський та керівники району – голова районної ради Микола Пасько, заступник голови РДА Ірина Задолинна, начальники відділу Сокальської РДА Надія Перегінець і Остап Величко, в. o. директорa Сокальського районного Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Сокальської РДА Олександр Міщук, голови сільських рад відвідали 17 родин загиблих воїнів АТО і тих, хто перебуває у полоні та пропали безвісти. Вони вручили їм квіти та листівки з Днем захисника України, в яких йшлося: «В цей день схиляємо голови в пошані перед людьми, які віддали Україні найдорожче – своїх дітей, чоловіків, батьків, братів. Виховали синів справжніми патріотами. Вони були в перших рядах захисників України, коли вороги намагалися її захопити і знищити. За свободу і незалежність рідної землі вони віддали найдорожче. В цей день біль батьківської втрати стає особливо пекучим, лише пам’ять здатна його втамувати».

Представники райвійськкомату та районної влади низько вклонились батькам за синів. Рідні були розчулені, хоча жодні слова не здатні втамувати їхній біль втрати. Однак їм було приємно, що про них не забули та прийшли відвідати. На очі матерів набігали сльози, бо їхні душевні рани ще ятрять. Бабусi загиблого Валентина Прихода вісімдесятичотирирічній Валентинi Митрофанівнi Крицькій зі с. Забужжя важко пережити загибель внука, як і всім близьким, які втратили в АТО своїх найрідніших. Вона запитувала, коли ж настане мир та спокій на українській землі, адже щодня у повідомленнях з АТО сповіщaють про загибель, поранення українських військових... Доки це триватиме?! Рідні загиблих моляться за те, щоб закінчилась війна на сході України.

Керівники району та представники військкомату також цікавилися як живуть батьки, запитували про їх проблеми, обіцяли допомогти в їх вирішенні.

Напередодні цього дня понад 400 жителів району, які брали участь в АТО, а зараз демобілізовані, отримали листівки з Днем захисника Вітчизни від Сокальського районного військового комісаріату, райдержадміністрації та районної ради.

Bідбулися урочисті заходи з нагоди Дня захисника Вітчизни у Сокальському районному військовому комісаріаті, де керівники району привітали з святом та вручили грамоти військовослужбовцям та працівникам Збройних сил України.

Згадаймо й тих, хто воює на передовій, які, ризикуючи власним життям, оберігають наш спокій та відстоюють територіальну цілісність України. Серед них й жителі Сокальського району, які цьогоріч уклали контракт на проходження військової служби чи проходять військову службу за мобілізацією. Низький вам уклін за ваш свідомий вибір служити Україні. Повертайтесь додому живими.

Схиляємо голови перед матерями та дружинами тих чоловіків, які в складну для держави хвилину стали на її захист. Честь, хвала та шана Героям України!

Любов ПУЗИЧ.

Фото автора.