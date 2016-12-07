Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 104-105 від 2016-11-30





ГО Всеукраїнський Союз ветеранів АТО Сокальського округу старається робити все залежне від неї, щоб полегшити службу військовим, поліпшити матеріальнотехнічне забезпечення бійцям третього окремого батальйону 24 бригади, які служать на передовій в АТО. І за можливості передають їм продукти, засоби захисту, запчастини, медикаменти і навіть... автомобілі.

Сокальські волонтери передали бійцям АТО уже вісім машин. А нещодавно організували збір продуктів для бійців української армії та коштів на запчастини для ремонту мікроавтобуса «Фордтранзит», який розвозив продукти на передові позиції. При ротації його повернули сокальським волонтерам, щоб ті його відремонтували. «Форд» ремонтували на базі ДЛГП «Галсільліс» (директор Микола Дем’янович). Залучили й місцевих автомеханіків, які виконували основні роботи, що потребували спеціальної кваліфікації.

Ремонт тривав досить довго, так як в процесі виникали значні проблеми із пошуком запчастин, адже авто не один місяць було на передовій. Їх допомогли придбати ДЛГП «Галсільліс» (Микола Дем’янович), Сокальська райспоживспілка (Петро Габа). Чималу суму пожертвували на ремонт жителі Тартаківської та Свитазівської сільських рад.

Відремонтоване авто перед від’їздом освятив священик Василь Партика, який ще окропив святою водою і благословив подорожуючих у зону АТО. Присутні також помолилися за щасливе повернення усіх бійців зі

Сходу та перемогу України над ворогом.

Також, дякуючи допомозі небайдужих, зокрема, жителям Свитазівської та Тартаківської сільських рад, колективу ДЛГП «Галсільліс», ПП «Ніка» (Марія Шамборовська), салон мікроавтобуса наповнили гостинцями для українських бійців.

В зону АТО мiкроавтобус доставлять голова ГО Всеукраїнський Союз ветеранів АТО Сокальського округу Володимир Мікуланінець, який не вперше вирушає в далеку та небезпечну дорогу, та учасник АТО – тартаківець Михайло Вавриньчук, який нещодавно повернувся звідти, але зараз хоче залишитись у бригаді на контрактну службу. Сокальські волонтери сподіваються, що авто ще довго служитиме бійцям на передовій.

У Жовкві машину довантажили продуктами, які зібрали для своїх земляківбійців АТО жителі Жовківщини, яких організував голова громадської організації «Допомога армії України», депутат Жовківської районної ради Ігор Муравський.

Заступник голови Сокальського округу Всеукраїнського Союзу ветеранів АТО, колишній командир взводу 3го батальйону, Олександр Ільїн подякував небайдужим краянам, які допомагають українським бійцям, які захищають територіальну цілісність України, відзначивши їхню самопожертву та патріотизм.

Депутати Сокальської районної ради Микола Дем'янович та Микола Поліщук наголосили, що у всіх нас: і волонтерів, і тих, хто воює на передовій, одна мета, щоб якнайшвидше звільнити українську землю від сепаратистів. Вони побажали усім миру, а бійцям, які нині служать в АТО, повернутися живими додому.

Любов ПУЗИЧ.

Фото автора.