Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 79-80 від 2016-09-15





24 серпня громадська організація Всеукраїнський Союз ветеранів АТО (Сокальський округ) відзначила волонтерів та вручила недержавні нагороди з нагоди 25 річниці Дня незалежності України тим, хто долучився до захисту держави від російського агресора на сході країни.

Почесних гостей запросили в ДП "Галсільліс", де на подвір'ї, біля фігури Пречистої Діви Марії, урочисто вручили нагороди. Голова Сокальського округу Всеукраїнського Союзу ветеранів АТО Володимир Мікуланінець привітав усіх з Днем незалежності та подякував за допомогу українським бійцям, які захищають територіальну цілісність України, відзначивши їхню самопожертву та патріотизм. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих воїнів АТО та волонтерів. Директор ДП "Галсільліс", депутат Сокальської районної ради Микола Дем'янович, який допомагає учасникам АТО з перших днів, наголосив, що у всіх нас: і волонтерів, і тих, хто воює на передовій одна мета, щоб якнайшвидше звільнити українську землю від сепаратистів. І побажав усім миру, щоб бійці, які нині там служать, повернулися додому. М. Дем'янович зауважив, що українці нині складають екзамен любові до України, патріоти мають єднатися, щоб відстояти її незалежність.

Депутат Сокальської районної ради, голова комісії з питань охорони здоров'я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення Микола Поліщук подякував синам і донькам України, які в скрутний для держави час одягнули камуфляжні однострої, взяли до рук зброю і стали на захист України від путінських маргіналів. "Це найбільше, що може зробити кожен патріот для своєї держави. Ті, хто з певних обставин не змогли піти воювати, долучилися до підтримки української армії. Якщо б не добровольці, які взяли зброю й стали на захист її кордонів, і волонтерипатріоти, які допомогли їм там вижити в тих складних умовах, нам би не вдалося зупинити російського агресора", сказав він.

Депутат Жовківської районної ради, голова ГО "Допомога армії України" Жовква" Ігор Мурадський подякував кожному з присутнім за любов до України, бо хтось у числі перших пішов захищати її територіальну цілісність на сході, а хтось допомагав чим міг бійцям АТО, щоб ті мали все необхідне на передовій, бо там захищали усіх нас. Він запевнив, що Україну ніхто не переможе, коли у неї є такі патріоти.

Священик Василь Партика зі Сокаля помолився за Україну, за українські Збройні сили, за їх вірних синів та дочок, які загинули за її незалежність у різні часи. Опісля він привітав присутніх з 25 річницею Незалежності України та вклонився бійцям АТО й волонтерам, які служать українському народу, за те, що нині ми святкуємо День незалежності.

Між нами є 25літні, які не такі як ми, бо уже мислять поіншому. І це засвідчила Революція Гідності, це засвідчують юнаки на передовій, які показують приклад мужності, хоробрості та військової доблесті, а, насамперед, любові до України. Українці вибраний народ, який вміє працювати і обороняти свій край, і є миротворцем. Навіть сьогодні, боронячи свій край, ми боронимо не тільки себе, але й цілий світ. Ми вистоїмо і буде мир на нашій вільній землі! Люди оцінять внесок волонтерів, як і кожного з нас, хто підтримує Збройні Сили України та бійців, учасників АТО, на сході країни. Добро віддасться сторицею, а зло буде покаране.

Справедливість восторжествує. Нині вам щира подяка від сокальчан та усіх українців. Нехай Божа ласка буде з нами та нашою Україною, наголосив о. Василь.

Володимир Мікуланінець виконав приємну місію і вручив недержавні нагороди відзнаки "Патріот України" тим, хто жертвуючи собою бореться за мир та спокій. Їх отримали Сергій Занько, Михайло Лавринчук, Андрій Рудий, Ярослав Кондратюк, Микола Дем'янович, Володимир Мікуланінець, Андрій Снігур, Дмитро Зелінський, Богдан Смолинець, Олександр Ільїн, Ігор Мурадський. На жаль, посмертно нагороджено волонтера Андрія Винникевича, який трагічно загинув на Грибовицькому світтєзвалищі.

Волонтери подякували за нагороди, які для них є дуже цінними, та наголосили, що без згуртованості громад, їхньої підтримки, патріотичного духу населення не змогли б зробити жодної поїздки. Приємно, що попри все люди не зневірилися і далі допомагають чим можуть, бо понад усе хочуть, щоб Україна стала такою, про яку мріяли їхні діди та прадіди, була вільною, незалежною та процвітаючою.

Любов ПУЗИЧ.

Фото автора.