Голос Сокальщини - актуальні новини » Соціальні новини » Про війну з террористами, інформація щодо АТО Про війну з террористами, інформація щодо АТО У Сокалі відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки Героєві Антону Козачуку Твитнуть 27 лютого, на фасаді Сокальської ЗШ І-ІІІ ст. №5, урочисто відкрито меморіальну дошку Героєві сьогодення, випускнику школи Антону Козачуку, який загинув 27 лютого 2016 року під час виконання бойового завдання в зоні проведення АТО. Участь у відкритті меморіальної дошки взяли голова Сокальської райдержадміністрації Олег Пелих, голова районної ради Микола Пасько, родина загиблого, однокласники, друзі, учні школи, жителі Сокаля. Священнослужителі відправили поминальну панахиду та освятили меморіальну дошку. Закінчився реквієм запалюванням лампадок та покладанням квітів до меморіальної дошки, яка тепер стала символом безсмертної пам`яті Героя.

Інші публікації розділу Про війну з террористами, інформація щодо АТО

Кількість переглядів - 42

Йде завантаження... Йде завантаження...

Залишити коментар Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.

Просимо вас шанувати людей та їхній час! Ваше ім’я: * Ваша пошта: Коментар: * Введіть символи: * Поновити МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :



