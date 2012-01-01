Голос Сокальщини - актуальні новини

27 лютого, на фасаді Сокальської ЗШ І-ІІІ ст. №5, урочисто відкрито меморіальну дошку Героєві сьогодення, випускнику школи Антону Козачуку, який загинув 27 лютого 2016 року під час виконання бойового завдання в зоні проведення АТО. Участь у відкритті меморіальної дошки взяли голова Сокальської райдержадміністрації Олег Пелих, голова районної ради Микола Пасько, родина загиблого, однокласники, друзі, учні школи, жителі Сокаля. Священнослужителі відправили поминальну панахиду та освятили меморіальну дошку. Закінчився реквієм запалюванням лампадок та покладанням квітів до меморіальної дошки, яка тепер стала символом безсмертної пам`яті Героя.