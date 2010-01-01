Голос Сокальщини - актуальні новини

Сьогодні, 20 лютого, на подвір’ї Львівського державного училища фізичної культури відбулася урочиста лінійка з нагоди вшанування Героїв Небесної Сотні. Участь у заході взяв перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський. Про це повідомили в департаменті внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації.

У межах заходу студенти та керівництво училища, а також представники влади вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання. Учасники заходу також запалили лампадки біля меморіальної дошки Герою Небесної Сотні – Анатолію Жаловазі, що була встановлена на фасаді училища 13 березня 2015 року в пам’ять про героїчного випускника ЛУФК.

Довідково:

Анатолій Жаловага народився у Львові 13 березня 1980 року. Навчався у ЛУФК на відділенні гандболу, закінчив училище у 1997 році.

20 лютого 2014 року загинув від кулі снайпера в Києві на вул. Інститутській.

Відповідно до Указу Президента України від 21 листопада 2014 року Анатолію Жаловазі присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордену "Золота зірка" (посмертно).