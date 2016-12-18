Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

1 грудня зі статусом безробітного перебуває 331 особа, в тому числі 171 жінка, безробітні учасники АТО – 32 і одна внутрішньо переміщена особа. Тридцять сім осіб звільнені у зв’язку зі скороченням, ліквідацією, реорганізацією підприємства, установи. Упродовж року працевлаштовано 440 чоловік зі статусом безробітного, 1579 – звернулися у пошуках роботи. На профнавчання скеровано 251 особа, в оплачуваних громадських роботах взяли участь 75 безробітних та в інших тимчасових – 204 чол.
Світлана КОРОБКО, заступник директора Сокальського Центру зайнятості.