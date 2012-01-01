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Голос Сокальщини - актуальні новини » Соціальні новини » Цікаво знати
Цікаво знати

2 березня відбудеться засідання Громадської ради при Сокальській РДА

2 березня 2017 року о 15.00 год відбудеться засідання Громадської ради при Сокальській райдержадміністрації. На порядок денний винесені наступні питання:

1.Про проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Сокальського району на 2017 рік.

(Доповідає: начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості РДА Н.Лагода).

2.Про набір громадян на службу за контрактом у ЗСУ.

(Доповідають: начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної, оборонної, юридичної роботи та запобігання і виявлення корупції апарату РДА О.Величко; військовий комісар Сокальського району М.Лисак).

3. Про обговорення змін до районної Програми «Дороги Сокальщини 2015-2017 роки».

(Доповідає: начальник відділу житлово – комунального господарства, цільових программ та розвитку інфраструктури РДА С.Шевчук).

4.Про створення у Сокальському районі госпітального округу.

(доповідає: головний лікар КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ» Р.Швед).


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