Голос Сокальщини - актуальні новини

2 березня 2017 року о 15.00 год відбудеться засідання Громадської ради при Сокальській райдержадміністрації. На порядок денний винесені наступні питання:
1.Про проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Сокальського району на 2017 рік.
(Доповідає: начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості РДА Н.Лагода).
2.Про набір громадян на службу за контрактом у ЗСУ.
(Доповідають: начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної, оборонної, юридичної роботи та запобігання і виявлення корупції апарату РДА О.Величко; військовий комісар Сокальського району М.Лисак).
3. Про обговорення змін до районної Програми «Дороги Сокальщини 2015-2017 роки».
(Доповідає: начальник відділу житлово – комунального господарства, цільових программ та розвитку інфраструктури РДА С.Шевчук).
4.Про створення у Сокальському районі госпітального округу.
(доповідає: головний лікар КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ» Р.Швед).