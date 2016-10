Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Соціальні новини » Цікаво знати Цікаво знати 5 кращих фільмів на Хелловін для дитини Твитнуть Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29



Якщо ти шукаєш фільми на Хелловін, але боїшся, що твою дитину будуть переслідувати кошмари, ця стаття допоможе. Хелловін — веселий привід переодягнутися в дурні костюми, зробити свічку, вирізавши отвори в гарбузі у вигляді пташки, і ходити до сусідів зі словами: «Гаманець або життя!» — щоб вони давали або гроші, або цукерки. Зазвичай діти спокійно ставляться до моторошним костюмах, несправжньої крові, історій про привидів. Якщо хочеш створити настрій Хеллоуїна, подивившись фільми, необхідно вивчити наступні п'ять кінострічок. 1. «Фокус-Покус» (Hocus Pocus) Фокус Покус фільм Бетт Мідлер, Кеті Наджими, Сара Джессіка Паркер зіграли у фільмі жахів з елементами фентезі 1993 року. Три сестриці Сандерсон — відьми, які воскресли через 300 років після страти за чаклунство в Салэм (Массачусетс). Половина пригод сестриц супроводжуються музикою. «Фокус-Покус» — це безтурботний фільм на Хелловін, де присутній гумор, щоб підняти настрій твоїм дітям. Даний фільм ви можете переглянути на сайті Zerx. Онлайн сервіс перегляду фільмів дозволяє свої користувачам переглядати як останні новинки, так і ваші улюблені фільми. Перегляд дуже зручний. На сайті є форма пошуку, де по назві або по опису ви швидко знайдете свій фільм. 2. «Труп нареченої» (Corpse Bride) Труп нареченої мультфільм Не сприймай так серйозно назва мультфільму. Сюжет романтичної трагедії насправді адаптований для дітей. Джонні Депп, боїться клоунів в житті, героя озвучує Віктора, сільського жителя, який втрачає свої фінансові кошти під час репетиції весілля. Коли Віктор поклав весільне кільце на гілку дерева, що у нього з'явилася нова любов у світі живих. Він коливається між двома дівчатами, не може вибрати ту, з якою у нього справжня любов. 3. «Набалдашник і мітла» (Bedknobs And Broomsticks) Набалдашник фільм Цей фільм — класика. Дана версія була випущена в 1971 році. Головна героїня Місіс Прайс, яку зіграла Анджела Ленсбері, була відьмою-новачком і доглядала трьох дітей під час Другої світової війни. Одного разу Місіс Прайс вимовляє заклинання, за допомогою якого ліжка починають літати так, як захочуть діти. Її магія і дитячі бажання створюють таку команду, яка намагається допомогти Элайз у військових діях. 4. «Велика гарбуз, Чарлі Браун» (it's the great pumpkin, Charlie Brown) Цей короткометражний мультфільм також є класикою. Бідний Чарлі Браун отримав камінь замість цукерок в ніч Хеллоуїна. Сім'я співчувала його невдачі. Вступаючи в банду Арахіс, тебе втягують у химерний вир таємничих гарбузів і пригод Першої світової війни собаки Flying Ace. 5. «Каспер» Хто не знає Каспера — дружелюбне привид? У 1995 році про цей знаменитий мультиплікаційний серіал був знятий фільм. На жаль, ми не знайшли трейлер російською мовою, однак подивися його англійською, і, якщо тебе зацікавить, знайти цей фільм легко в Інтернеті або інтернет-магазині. Фільми на Хелловін не такі вже й страшні, якщо ти знаєш, де їх шукати. Якщо ти купуєш їх у США, то дотримуйся фільмів з позначкою G або PG, тоді ти і твої діти зможуть насолодитися веселій родинній вночі без побоювання, що вас будуть переслідувати кошмари.

Інші публікації розділу Цікаво знати

Кількість переглядів - 0

Йде завантаження... Йде завантаження...

Залишити коментар Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.

Просимо вас шанувати людей та їхній час! Ваше ім’я: * Ваша пошта: Коментар: * Введіть символи: * Поновити МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :