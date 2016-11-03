Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт

Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Конкурси
Короткий огляд подій
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Соціальні новини
Про освіту
Звернення до влади
Листи до редакції
Духовне життя
Життєві історії
Цікаво знати
Про війну з террористами, інформація щодо АТО
Спортивні події
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Переглянути попередні випуски
Вибори до Верховної ради 2012
Переглянути газету в форматі PDF
Огляд
Картонна упаковка для мила
Мило міцно увійшло в наш повсякденний побут. Ми регулярно миємо руки з милом і купуємо його в магазинах. Мило зазвичай упаковується в паперовий пакет. Але майбутнє за картонною упаковкою і дорогі види мила вже зараз реалізуються в стильних коробках з картону. З розвитком виготовлення картону і коробок сталися великі зміни.
Аеропорти світу, в яких можна сходити на безкоштовну екскурсію між рейсами
Discovery Map World – креативна скретч карта світу, яка допоможе зберегти спогади про подорожі. При погляді на неї, прекрасні моменти оживуть з новою силою.
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Соціальні новини » Цікаво знати
Цікаво знати

Аеропорти світу, в яких можна сходити на безкоштовну екскурсію між рейсами
Стаття з випуску № 96-97 від 2016-11-03

Discovery Map World – креативна скретч карта світу, яка допоможе зберегти спогади про подорожі. При погляді на неї, прекрасні моменти оживуть з новою силою.

Світ величезний, барвистий і цікавий. Подорожі роблять наше життя яскравим і різноманітним. Вони наповнюють її змістом і позбавляють від депресій.

Українська скретч карта світу є туристичним продуктом, що не має аналогів. Детальна карта володіє розкішним зовнішнім виглядом. Вона заповнена не тільки країнами та містами. На ній розташовані знамениті світові об'єкти, курорти, національні парки і символи тієї чи іншої місцевості. Упакована в дизайнерський тубус, Discovery Map World стане прекрасним і незвичайним подарунком на будь-яке торжество.

У світі існує п'ять чудових аеропортів, що пропонують безкоштовні екскурсії між рейсами. Якщо стикування між польотами складають від 6 годин і більше, турист може розважитися і побачити місто. Довге очікування рейсу з нудного перетвориться в пізнавальне та захоплююче. Для здійснення захоплюючої екскурсії потрібно мати паспорт, посадковий талон і зареєструватися в транзитній зоні за годину або два до початку. Детально з свдениями про екскурсії можна ознайомитись на сайтах аеропортів.

Сінгапур, аеропорт Чангі

Серед вражаючих визначних пам'яток цього міста організатори пропонують побачити:

Готель «Марина Бей Сендс». Неповторна архітектура готелю у вигляді великого корабля і трьох хмарочосів уб'є величчю і красою. На оглядовому майданчику розташований басейн і величезний сад.

Сади біля затоки. Поряд з готелем розмістилися футуристичні сади. Інженери з Англії створили 18 унікальних дерев, висотою від 25 до 50 метрів. У вечірній час у сяйві вогнів парк виглядає казково і заворожуюче.

Сеул, аеропорт Інчхон

При внеску в 10 $ турист має можливість побачити:

- Палац Кенбоккун. Найбільший палацовий комплекс королівської сім'ї династії Чосон.

- Храм Хэдон Енгунса. Знаменитий буддійський храм стоїть на кручі. Якщо загадати бажання в цьому місці, то воно збудеться.

Стамбул, аеропорт Ататюрк

У величному місті – контрастів можна відвідати такі пам'ятки:

- Блакитна мечеть. Це символ міста і найпрекрасніше місце.

- Галатская вежа. Стародавній пам'ятник видно з будь-якої точки Стамбула.

Катар, аеропорт Доха

Потрапити на екскурсію можна тільки в порядку черги, тому краще прийти заздалегідь. Мандрівників вразить:

- Музей ісламського мистецтва.

- Перлина Катару. Шикарний житловий комплекс, побудований на штучному острові.

США, Солт-Лейк-Сіті

При наявності візи туристи можуть побувати:

- На площі Темпл-сквер.

- У Солт-Лейк

Discovery Map World – щоденник географічних відкриттів і пам'ять про красу планети.


Версія для друку
Інші публікації розділу Цікаво знати

Кількість переглядів - 0


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Переглянути попередні випуски  |  Вибори до Верховної ради 2012  |  Переглянути газету в форматі PDF
Мапа сайту Лінки Контакти
  Независимость Украины сплотила нас в США На Сокальщине почтили украинских и австрийских солдат