Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 96-97 від 2016-11-03





Discovery Map World – креативна скретч карта світу, яка допоможе зберегти спогади про подорожі. При погляді на неї, прекрасні моменти оживуть з новою силою.

Світ величезний, барвистий і цікавий. Подорожі роблять наше життя яскравим і різноманітним. Вони наповнюють її змістом і позбавляють від депресій.

Українська скретч карта світу є туристичним продуктом, що не має аналогів. Детальна карта володіє розкішним зовнішнім виглядом. Вона заповнена не тільки країнами та містами. На ній розташовані знамениті світові об'єкти, курорти, національні парки і символи тієї чи іншої місцевості. Упакована в дизайнерський тубус, Discovery Map World стане прекрасним і незвичайним подарунком на будь-яке торжество.

У світі існує п'ять чудових аеропортів, що пропонують безкоштовні екскурсії між рейсами. Якщо стикування між польотами складають від 6 годин і більше, турист може розважитися і побачити місто. Довге очікування рейсу з нудного перетвориться в пізнавальне та захоплююче. Для здійснення захоплюючої екскурсії потрібно мати паспорт, посадковий талон і зареєструватися в транзитній зоні за годину або два до початку. Детально з свдениями про екскурсії можна ознайомитись на сайтах аеропортів.

Сінгапур, аеропорт Чангі

Серед вражаючих визначних пам'яток цього міста організатори пропонують побачити:

Готель «Марина Бей Сендс». Неповторна архітектура готелю у вигляді великого корабля і трьох хмарочосів уб'є величчю і красою. На оглядовому майданчику розташований басейн і величезний сад.

Сади біля затоки. Поряд з готелем розмістилися футуристичні сади. Інженери з Англії створили 18 унікальних дерев, висотою від 25 до 50 метрів. У вечірній час у сяйві вогнів парк виглядає казково і заворожуюче.

Сеул, аеропорт Інчхон

При внеску в 10 $ турист має можливість побачити:

- Палац Кенбоккун. Найбільший палацовий комплекс королівської сім'ї династії Чосон.

- Храм Хэдон Енгунса. Знаменитий буддійський храм стоїть на кручі. Якщо загадати бажання в цьому місці, то воно збудеться.

Стамбул, аеропорт Ататюрк

У величному місті – контрастів можна відвідати такі пам'ятки:

- Блакитна мечеть. Це символ міста і найпрекрасніше місце.

- Галатская вежа. Стародавній пам'ятник видно з будь-якої точки Стамбула.

Катар, аеропорт Доха

Потрапити на екскурсію можна тільки в порядку черги, тому краще прийти заздалегідь. Мандрівників вразить:

- Музей ісламського мистецтва.

- Перлина Катару. Шикарний житловий комплекс, побудований на штучному острові.

США, Солт-Лейк-Сіті

При наявності візи туристи можуть побувати:

- На площі Темпл-сквер.

- У Солт-Лейк

Discovery Map World – щоденник географічних відкриттів і пам'ять про красу планети.