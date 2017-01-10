Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Безпечне купання під час Водохреща
Ще з давніх-давен вважається, що саме на Водохрещення вода стає цілющою, і якщо у ній скупатись, то людину покинуть погані сили та хвороби, а організм очиститься та рік пройде добре. Багато людей цього дня йдуть на водойми, річки, щоб побачити освячення води та скупатись в ополонці.
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Цікаво знати
Безпечне купання під час Водохреща

Безпечне купання під час Водохреща
Стаття з випуску № 1-3 від 2017-01-05

Ще з давніх-давен вважається, що саме на Водохрещення вода стає цілющою, і якщо у ній скупатись, то людину покинуть погані сили та хвороби, а організм очиститься та рік пройде добре. Багато людей цього дня йдуть на водойми, річки, щоб побачити освячення води та скупатись в ополонці. Департамент з питань цивільного захисту облдержадміністрації закликає не забувати про власну безпеку, святкуючи Водохрещення.

Звертаємо увагу організаторів проведення свята Водохрещення на те, що під час проведення заходів свята необхідно дотримуватися Правил охорони життя людей на водних об’єктах України. Також доводимо до відома організаторів інформацію про те, що у разі проведення цього свята на водоймах організатори святкових заходів і власники водних об’єктів несуть всю відповідальність за безпеку учасників та забезпечують роботу рятувальних постів.

Для тих, хто планує купатись у водоймах на Водохрещення, рекомендуємо дотримуватись наступних правил, а саме:

1. Купатись в ополонці лікарі не радять тим, у кого є хворі нирки, діабет, проблеми із тиском. 2. З собою варто мати зручний одяг, щоб мати змогу швидко роздягнутися та одягнутися після купання.

3. Перед купанням необхідно, хоча б за годину до пірнання, добре поїсти (вживання алкоголю категорично заборонено!).

4. Перед тим, як зайти у воду, необхідно добре розігрітися: кілька хвилин бігу, сполоснути обличчя водою тощо.

5. До ополонки необхідно підходити в зручному взутті: краще використати черевики або вовняні шкарпетки для того, щоб дійти до ополонки. Можливе використання спеціальних гумових тапочок, які також захищають ноги від гострих предметів, та не дадуть сковзати на льоду. Ідучи до ополонки, слід пам’ятати, що доріжка може бути слизькою, тому потрібно йти повільно та уважно.

6. Занурюватись (купатися) треба в спеціально обладнаних ополонках біля берега та під доглядом рятувальників і медичних працівників.

7. У воду варто занурюватись поступово. Занурюватись найкраще по шию, не замочивши голову, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку.

8. Якщо з вами дитина, то уважно слідкуйте за нею під час занурення в ополонку.

9. У воді варто бути не більше 30 секунд. 10. При виході з води не слід триматися безпосередньо за металеві поручні, можна використовувати сухий рушник.

11. Після виходу з води, необхідно добре розтерти тіло сухим рушником, одягнутися, виконати декілька інтенсивних фізичних вправ, випити гарячого чаю (алкоголь не зігріває, а лише може нашкодити!).

Шановні краяни! Подбайте про своє здоров’я та здоров’я своїх близьких, не нехтуйте правилами безпечної поведінки на льоді.

Бажаємо Вам веселого та безпечного святкування!

Анатолій Приходько,

в.о. начальника Сокальського РС ГУ ДСНС України у Львівській області

майор служби цивільного захисту.


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