Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 81-83 від 2016-09-22





1240 автомобілів чекали в чергах до пунктів пропуску на кордоні України і Польщі станом на 22.00. На кордоні з Угорщиною та Словаччиною черг немає.

Про це повідомляє ZIK з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Найбільші черги зафіксовані у пунктах пропуску «Устилуг» – 400 автомобілів, у ПП «Ягодин – авто» – 300, у ПП «Краковець» -250 транспортних засобів.

З 90 автомобілів стояли в пунктах пропуску «Угрынов» і «Шегині», 70 – в ПП «Грушів» і 20 автомобілів – у пунктах пропуску «Рава-Руська» та «Смільниця».

Також 40 авто стояли в черзі на пункті пропуску «Порубне» на кордоні з Румунією.