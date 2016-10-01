Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

1240 автомобілів чекали в чергах до пунктів пропуску на кордоні України і Польщі станом на 22.00. На кордоні з Угорщиною та Словаччиною черг немає.
Про це повідомляє ZIK з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби.
Найбільші черги зафіксовані у пунктах пропуску «Устилуг» – 400 автомобілів, у ПП «Ягодин – авто» – 300, у ПП «Краковець» -250 транспортних засобів.
З 90 автомобілів стояли в пунктах пропуску «Угрынов» і «Шегині», 70 – в ПП «Грушів» і 20 автомобілів – у пунктах пропуску «Рава-Руська» та «Смільниця».
Також 40 авто стояли в черзі на пункті пропуску «Порубне» на кордоні з Румунією.