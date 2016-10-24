Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Ботулізм - гостре інфекційне захворювання
Збудником цього захворювання є так звана паличка ботулізму. Зазвичай захворювання починається раптово.
Біля спаленого на Сокальщині села Іваньки відбувся один з найбільших боїв УПА з більшовиками
29 серпня 1944 р., відбувся біля Іваньків один з найбільших боїв УПА з більшовицькими загарбниками, які у кількості 10000 тисяч солдат, шукаючи повстанські загони, рушили зі східної сторони, від Діброви (Салашів) в сторону Іваньків, водночас обстрілюючи ліс з північної і південної сторін (від Карова і Гійча), з важкої артилерії.
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Цікаво знати
Ботулізм - гостре інфекційне захворювання

Ботулізм - гостре інфекційне захворювання
Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29

Ботулізм - це гостре інфекційне захворюванняБотулізм - це гостре інфекційне захворювання, яке виникає в результаті вживання продуктів, які містять отруйні речовини (токсини), що виробляють бактерії ботулізму. Цей токсин є одним з найсильніших з усіх відомих отрут, бо викликає параліч мускулатури. Збудником цього захворювання є так звана паличка ботулізму.

Зазвичай захворювання починається раптово. У людини порушується зір, виникає м'язова слабкість і з'являється сухість у роті. Турбує "туман", роздвоєння предметів, "сітка" перед очима, далекозорість. Відчувається наявність чужорідного тіла в глотці, першіння в горлі, утрудняється ковтання їжі. При тяжкому перебігу захворювання вживана усередину вода і рідка їжа можуть виливатися через ніс. У людини змінюються тембр і висота голосу. Дихання поверхневе, зіниці розширені, обличчя схоже на маску. Ботулізм часто закінчується смертю хворого.

Часто причиною цього захворювання є споживання заражених харчових продуктів рослинного і тваринного походження, які зберігалися в умовах дефіциту кисню без необхідної (достатньої) термічної обробки. Найбільшу небезпеку представляють консерви та продукти, призначені для тривалого зберігання (м'ясні тушонки, гриби, маринади, ковбаси, копчені та засолені продукти) і приготовлені в домашніх умовах, при яких неможливо створити температурний режим, необхідний для загибелі спір збудника цієї хвороби. Найбільший ризик захворювання на ботулізм спостерігається і у віковій групі 2050 років, а летальні випадки  серед осіб похилого віку та дітей. Особливу увагу населення необхідно звертати на сезонність захворюваності.

Більшість випадків реєструється в теплі місяці року. Це пов'язано з періодом заготівлі харчових продуктів (м'ясо, риба, овочі, гриби) та тривалим терміном зберігання консервованих продуктів.

З метою попередження збудника ботулізму необхідно дотримуватись встановлених температурних умов первинної переробки, приготування, консервування продуктів, зокрема чіткого дотримання встановлених режимів стерилізації. Засолювання і маринування грибів проводиться в бочках, емальованих відерках та інших ємностях з вільним доступом повітря.

Для запобігання отруєння рибою необхідно після улову швидко випотрошити її, промити проточною водою і після посолу до консервування зберігати на холоді. Недопустимо консервувати перестиглі, злежані та підгнилі овочі, фрукти, ягоди. Овочі і плоди повинні бути добре промиті від землі. Стерилізувати в каструлях з кип'яченою водою. Тривалість варіння  від 15-20 хвилин  фрукти, ягоди; до 90 хвилин  капуста, горох і таке подібне.

При появі перших ознак захворювання необхідно промити шлунок слабким розчином марганцю і негайно звернутись за медичною допомогою в медичну установу. Займатись самолікуванням не можна, так як ботулізм може призвести до ускладнень і навіть летальних випадків.

Андрій МИСИК,
в. о. начальника управління Держпродспоживслужби в Сокальському районі.


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