Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 106-107 від 2016-12-07





Червоноградська місцева прокуратура проаналізувала стан надходження звернень громадян за період 2016 року.

Встановлено що за поточний період до Сокальського відділу місцевої прокуратури надійшло понад 500 звернень, з яких у 275 надано роз’яснення, а понад 260 направлено за належністю в інші відомства для розгляду по суті в межах компетенції.

Наведене свідчить про надходження численних звернень, вирішення яких не відноситься до компетенції органів прокуратури, та про недостатню поінформованість громадян щодо функцій та повноважень прокуратури.

В зв’язку з наведеним, місцева прокуратура роз’яснює, що відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян», якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

Із вступом у законну силу положень пункту 1 розділу XIII Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 р., органи прокуратури позбавлені повноважень щодо нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами та здійснюють захист таких виключно у формі представництва інтересів обмеженого кола громадян або держави в суді за наявності для цього підстав, передбачених нормами матеріального та процесуального законодавства. Відтак функція так званого «загального нагляду» в прокуратурі відсутня.

Окрім того, 30.09.2016 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» №1401VIII від 02.06.2016 р., в зв’язку з чим прокуратура здійснює: підтримання публічного обвинувачення в суді; організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку; представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.

Також, згідно п. 9 розділу XV в редакції Закону Перехідних положень Конституції України, прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію досудового розслідування до початку функціонування органів, яким законом будуть передані відповідні функції, (при цьому, в штаті місцевих прокуратур відсутні посади слідчих), а також функцію нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, – до набрання чинності законом про створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій.

З огляду на вищевикладене, органи прокуратури на даний час не наділені повноваженнями щодо проведення загальнонаглядових перевірок, а також на здійснення представництва інтересів громадян в суді.

Незважаючи на викладене, звернення від соціально незахищених верств населення з приводу вжиття заходів щодо захисту конституційних прав і свобод та проведення перевірок з вказаних питань надалі продовжують надходити на адресу органів прокуратури, у яких останні вимагають захистити або поновити їх права у неуповноваженого на це суб’єкта правовідносин.

Враховуючи вищенаведене, місцева прокуратура інформує, що для отримання консультацій чи правової допомоги щодо захисту чи поновлення прав, з питань, які не відносяться до компетенції органів прокуратури, мешканці Сокальщини вправі звернутися у Червоноградський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що за адресою: м. Червоноград, проспект Шевченка, 21, Сокальське Бюро правової допомоги (м. Сокаль, вул. Адама Міцкевича, 5) та Соснівське Бюро правової допомоги (м. Соснівка, вул. Галицька, 3а).

Водночас, для забезпечення доступності громадян в органи прокуратури, реалізації прав, визначених Законом України «Про звернення громадян» щодо подачі звернень, зокрема, тих, вирішення яких відноситься до повноважень прокуратури, місцевою прокуратурою щоденно в робочі дні організовано особистий прийом громадян. Також забезпечено можливість прийому звернень в електронній формі на офіційну електронну адресу skarga_chervonograd@oblprok.lviv.ua

Ярослав ГАРАСИМЧУК, заступник керівника Червоноградської місцевої прокуратури.