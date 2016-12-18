Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 106-107 від 2016-12-07





У кожного господаря своя фантазія і свій власний погляд на те, яке має в його квартирі бути стельове полотно. І нові можливості, обумовлені появою на вітчизняному будівельному ринку настільки ж нових технологій, призвели до того, що двоколірні натяжні стелі в залі сьогодні вже не тільки не рідкість, але і швидше за все, просто природна данина моді.

При цьому недосвідчений забудовник (а іноді і будівельник зі стажем) за незнання основних правил підбору кольору, допускає просто грубі помилки. Що в свою чергу веде до додаткових фінансових витрат. Адже натяжний ПВХ полотно це не ГКЛ, його вже не перефарбуєш. Доводиться міняти.

Запам'ятайте, вибрати колір натяжної стелі в залі це досить складно. Тому до такого вибору потрібно підходити з усією можливою серйозністю і відповідальністю і ні в якому разі не робити свій вибір поспіхом. В цьому вам допомоуть спеціалість інтернет-магазину Art Decor. Ви можете самостійно підібрати натяжні стелі в Ірпені, або звернутися за порадою. Тоді до вас прибудуть кваліфіеовані працівники, які допоможуть вам підібрати структуру стелі. До моменту замовлення стелі ви повинні точно представляти, що хочете отримати в результаті.

Істотний вплив фактури на колір

Насамперед необхідно визначиться з фактурою вашого матеріалу. Оскільки на різних фактурах колір теж буде виглядати по-різному, саме з неї й треба починати.

Для початку потрібно знати, що існує 6 основних фактур стельових полотен

Сатин

Структура полотна з цієї фактурою має мікрорельєф глибиною до 0,05 мм, що достатньо для створення легкого перламутрового блиску.

Мат

Структура полотна з цієї фактурою має мікрорельєф глибиною від 0,1 мм. Це виключає будь-дзеркальний ефект, але дарує виконаному в цій фактурі стелі природну тяжку для очей забарвлення.

Глянець

Дуже стильна «дзеркальна» фактура, яка завдяки світлоотражающему ефекту візуально розширює простір.

Замш

Особлива ворсова фактура, більш за все сприяє затишку і спокою. Виглядає дуже натурально і багато.

Металік

Дорога і досить своєрідна фактура багато в чому схожа на глянець, але не дає дзеркального ефекту.

Напівпрозорий

Назва говорить сама за себе. Полотно має напівпрозорий вигляд та ідеально підходить для розміщення за ним прихованого освітлення.

Вплив кольору приміщення на психіку

При виборі забарвлення не можна так ігнорувати і давно встановлений факт вплив кольору приміщення на психіку людини. Можна в це вірити, можна не вірити, але що є, то є і нікуди від цього не дітися. А краще розібратися який колір, як і на що, діє.

Білий

Класика. У помірній кількості дарує спокій, розширює простір, символізує чистоту.

В надмірних — призводить до нудьги апатії, депресії.

Чорний

Колір цікавості загадковості і прихованої загрози. Так само прояв сили. Солідний колір. Але у великих кількостях, це страх, депресія і порожнеча. З чорним кольором завжди потрібно бути обережним.

Сірий

Нейтральний колір, який особливо не впливає на настрій мешканців, але так само і не сприяє поліпшенню їх життєвого тонусу.

Срібний

Заспокійлива, прекращающая будь-які суперечки забарвлення. Але разом з тим це «необов'язковий колір» руйнує будь-яку дисципліну.

Перлинний

Символізує розкіш і достаток. Як стверджують фахівці, сприяє травленню.

Червоний

Динаміка, лідерство і жорстокість. Є найсильнішим подразником. Вкрай не сприяє спокою і гармонії.

Рожевий

Романтика, жіночність і дружелюбність. Незважаючи на те, що володіє заспокійливим ефектом, може порушувати чутливість.

Жовтий

Колір сонця. Позитивно впливає на концентрацію і сприяє прийняттю правильних рішень.

Помаранчевий

Допомагає тримати організм у тонусі і взагалі володіє всіма перевагами червоного, але на відміну від останнього не викликає агресію.

Зелений

Заспокійливий колір. Знімає всі негативні емоції, поліпшує сон.

Синій

Ще один заспокійливий колір. Володіє бездонностью і певною магічною загадковістю. Гасить будь-які емоції.

Коричневий

Колір спокою і розчарування. У помірних кількостях викликає відчуття надійності.

Фіолетовий

Сприяє становленню особистості, але разом з тим це дуже важкий колір, яким легко загнати в депресію.

Виходячи з цієї інформації, не варто дивуватися, що при виборі кольору натяжних стель для залу сьогодні досить часто використовують різні відтінки червоного і помаранчевого, так як саме ця забарвлення не дає гостям «заснути», показує силу і солідність власника будинку. І навпаки, романтична рожева розфарбування найменш підходить для такого серйозного приміщення.

Поєднання кольорів в стельовому інтер'єрі зали

В принципі «строкатий» ніколи не був синонімом слова «солідний, а тому будь-яке поєднання кольорів у залах на стелі досить сумнівне рішення. Кращим вибором для не занадто досвідченого дизайнера буде гра з відтінками одного і того ж кольору. Хоча якщо площа полотна дозволяє, можна трохи пограти з контрастами підбираючи ідеальне поєднання фарб (не більше двох основних кольорів) для вашої зали. При цьому бажано, щоб на одній площині присутній тільки один колір.

ВАЖЛИВО

Червоний + синій, жовтий + рожевий, фіолетовий + коричневий, бордовий + темно-зелений – перевірено, ці комбінації найменш поєднуються між собою і здатні «вбити» практично будь-який інтер'єр.

ПОРАДА

Якщо стельове полотно у вас однорівневе без будь-яких стельових фігур, пограти з квітами допоможе звичайний стельовий малюнок, виконаний у потрібних вам фарбах.

Хоча звичайно всі ці рекомендації мають під собою солідну ґрунт, але все одно їх слід застосовувати з обережністю, враховувати характер і стан здоров'я постійних мешканців, цільове призначення простору і навіть місце розташування кімнати відносно сторін світу. (Так, саме так, адже теплий персиковий колір здатний «обігріти» навіть холодну, північну залу і навпаки, блакитний або синій трохи охолодять задушливе, південне приміщення).

Якщо ви сумніваєтеся, що зможете самі врахувати всі ці нюанси, довірте вибір колірного рішення вашої стелі в залі досвідченому дизайнеру. Це може виявитися дешевше, ніж згодом міняти весь стелю.