Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 106-107 від 2016-12-07





На Сокальщині триває щорічна традиційна благодійна акція «Помічники Святого Миколая», заснована та організована Благодійним фондом «Карітас»Сокаль. Її мета – поширення волонтерського руху, виховання у дітей та молоді самопосвяти, жертовності, безкорисливості. В такий спосіб ми вшановуємо пам’ять великого благодійника – святого отця Миколая та привертаємо увагу громадськості до проблем малозабезпечених та потребуючих родин.

Щороку «Помічники Святого Миколая» дарують радість 500600 дітям віком до 14 років, які опинилися в скрутних життєвих обставинах.

Співорганізаторами акції є ТРК «Сокаль», газета «Голос знад Бугу», районна організація Союз українок та товариство захисту дітей інвалідів «Надія».

До неї також долучаються сотні підприємців, бізнесменів, підприємств та установ, приватних осіб, активними учасниками є пластуни та волонтери – старшокласники міста та району.

Цьогоріч акція проходить уже вшістнадцяте та спрямована на допомогу потребуючим дітям – сиротам, хворим, дітям з особливими потребами, дітям родин загиблих та поранених учасників АТО, дітям внутрішньо переміщених осіб, що проживають на Сокальщині.

Діти-волонтери, які хочуть щоб і до їхніх ровесників, що залишилися без батьківської уваги та тепла, прийшов святий Миколай, збирають для них солодощі, іграшки, книжки, канцелярське приладдя, засоби гігієни, теплий одяг тощо. Діти також рознесуть листи з проханням до підприємств та організацій міста, збирають кошти у храмі святих апостолів Петра і Павла. Згодом вони пакують солодощі та інші подарунки для потребуючих дітей у «резиденції благодійників», у яку на цей час перетворюється приміщення «Карітас». Союз українок напередодні свята відвідує хворих дітей у лікарнях міста, а завершальним етапом акції є святкове дійство за участю Святого Миколая у приміщенні Благодійного фонду «Карітас»Сокаль, яке вже традиційно організовують пластуни станиці «Сокаль».

Усіх, хто хоче долучитися до акції та стати «Помічником Святого Миколая2016», просимо звертатися за адресою вул. Героїв УПА,11, 80000, Сокаль (приміщення благодійної їдальні «Карітас»), або телефонувати: (257) 28279, 0503376023.

Будь-яка Ваша допомога буде вагомим внеском у добру справу.

Давайте разом подаруємо дітям віру в казку, чудо та допоможемо святому Миколаю завітати до кожної родини.

Мар’яна ЯРЕМЧУК, координатор акції «Помічники Святого Миколая-2016».