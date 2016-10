Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 81-83 від 2016-09-22





Новий Fiat Uno - автомобіль зі сміливою ідеєю і ефектними лініями. Він покликаний вкласти новий зміст у сегмент компактних автомобілів. Єдиний, унікальний, винятковий, індивідуальний - саме так визначається слово "Uno" в словниках. Саме таким є новий автомобіль від Fiat Automobile.

Модернізований Фіат Уно володіє всім необхідним, щоб стати черговою історією успіху. До того ж, новий дизайн і яскраві вигини дозволяють йому задовольнити вимоги сучасного автомобільного ринку на безпрецедентному рівні. Хоча попередній, ось такий автомобіль Fiat Uno не відрізнявся привабливим зовнішнім виглядом, з приходом поточного покоління, можна стверджувати про появу нового зразка стилю в цьому сегменті. А з допомогою численних опцій від заводу і дилерів, кожному клієнту надається можливість пристосувати автомобіль на свій власний смак. Так, використовуючи додаткове обладнання та аксесуари, новий Uno легко перетворити в продовження власної індивідуальності.

Разом з тим, за інноваційним зовнішнім виглядом криється чітко налагоджений механізм, який сповіщає про прем'єра двох нових двигунів - Fire 1.0 Evo і 1.4 Fire Evo - обидва працюють на гнучкому паливі. Ці агрегати використовують сучасні технології з метою забезпечити гідну динаміку разом з хорошою економією палива і низьким рівнем викидів.

Концепція Fiat Uno

Щоб сформулювати концепцію нового автомобіля і досягти незвичайної форми, дизайнери Fiat Style Center не намагалися вгадати бажання споживачів. Навпаки, в першу чергу вони провели опитування клієнтів і тільки потім приступили до створення автомобіля. Політика відкритої комунікації впроваджувалась протягом всього процесу розробки, до моменту презентації моделі фактичних розмірів, з остаточним дизайном інтер'єру і екстер'єру. Таким чином, виробникові вдалося уникнути будь-якого роду помилок.

Важливою інформацією, зібраної в процесі розробки, було те, як покупці бачать Фіат Уно: легенда, показник довговічності, міцний, надійний, економічний автомобіль – як щодо купівлі, так і щодо технічної підтримки і споживання палива. Успішний автомобіль з незграбними лініями, протилежними тонким, округленим формами більшості аналогів, присутніх зараз на ринку.

В сукупності було запропоновано декілька концепцій дизайну автомобіля. Перемогла ідея «Нова прямокутна форма – прямокутна і міцний, як ніякий інший автомобіль». Іншими словами - нове бачення транспортного засобу прямокутної форми, еволюція, новий Fiat Uno.

З цієї причини, він отримав ім'я знаменитого хетчбека, але метою його появи на ринку не було зайняти місце останнього. Uno Mille залишає за собою історичне значення – не варто забувати про те, що цей компактний хетчбек відкрив сегмент автомобілів з 1.0-літровим двигуном і, представляв опцію з винятковим ставленням «витрати-вигода».

У кращих традиціях Уно, новий хетчбек має компактну конструкцію, під якою криється затишна, добре освітлена кабіна, з оптимальним простором для всіх пасажирів. Разом з тим, комфорт усередині Fiat Uno підвищують таких технологій, як електропривод керма, кондиціонер, радіо з CD/MP3 плеєром і Bluetooth, безконтактна і USB зв'язок, разом з важливими технологіями безпеки, до яких належать повітряні подушки безпеки і гальма з антиблокувальною системою.

Останній Фіат Уно, також, використовує небувалий підхід до комплектації у своєму сегменті: підігрів лобового скла з функцією обдування теплим повітрям, для запобігання запотівання. Активувавши цю функцію, вам вдасться повністю усунути запотівання лобового скла за три хвилини. По закінченню цього часу охолодження автоматично деактивується.

І на останок, новий Fiat Uno доступний в 4-х завершених версіях, всі вони 4-дверні – дві з двигуном 1.0 л., дві з 1,4-літровим – і зберегли ім'я однієї з найбільш успішних версій хетчбека: Way. У кожній з цих модифікацій, ви, безперечно, знайдете для себе сучасний, стильний автомобіль з бездоганним двигуном і яскраво вираженою індивідуальністю. Назва цих комплектацій - Uno Vivace 1.0 Flex, Uno Way 1.0 Flex, Uno Attractive 1.4 Flex, і Uno Way 1.4 Flex.