Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 79-80 від 2016-09-15





Зараз ми, українці одні з найкращих друзів грузинського народу. Це сталося після того, як Росія надумала відібрати у грузинів Абхазію. Звичайно Абхазію у них відібрали, але Україна не залишила важкий час грузин і допомагала грузинському народу морально і матеріально. Але головне, українці пліч-о-пліч билися з грузинами на абхазької землі, відстоюючи її незалежність. Багато українців були важко поранені і загинули на чужині. Тепер багато грузинів воюють в АТО, вважаючи своїм обов'язком допомогти Українському народу.

Зараз в Грузії у нас багато друзів, які запропонували нам провести спільну акцію: «Дружба Народів. Грузія-Україна!». Ця акція повинна була відбутися в Тбілісі і підтримати боротьбу українського народу за цілісність і суверенітет України.

Для проведення цієї акції нам було доручено доставити в Тбілісі прапори і прапорці з українською символікою. Ми вирішили підійти до справи відповідально, щоб не «ударити в грязь особою» перед нашими грузинськими друзями. Адже на них теж лежала велика відповідальність за організацію, проведення та інше забезпечення миролюбної акції так необхідної в наш складний, неспокійний час.

Для здійснення цього заходу нам було необхідно виготовити прапори на замовлення і транспортувати їх у Грузію.

У нас в Україні існують фірми, які виконують подібні замовлення і виробляють прапори і прапорці з українською символікою на замовлення.

Для цього ми обрали одну з провідних фірм в Україні FlagSystem, яка знаходиться у місті Дніпропетровську і вже 10 років існуючи на ринку, зарекомендувала себе, як надійний партнер, виробник продукції найвищої якості.

Так само і наше замовлення був виконаний швидко і якісно. Найголовніше ми переживали за прапорці з українською символікою, так як нам потрібно було виготовити в великій кількості, щоб кожен бажаючий взяти участь в акції «Дружба народів. Грузія-Україна!» міг отримати такий прапорець на пам'ять. Наші побоювання не виправдалися, прапорці з українською символікою фірмою FlagSystem, були виготовлені в потрібній кількості і точно в строк. Тепер нам залишалося тільки транспортувати їх в Грузію і допомогти нашим грузинським друзям в організації акції, що нами і було успішно виконано.

Акція «Дружба народів. Грузія-Україна!» у Тбілісі пройшла з великим успіхом. Нас підтримали не тільки грузини, а й представники інших національностей. Кілька тисяч людей, з прапорами України і Грузії пройшли по головному проспекту Тбілісі Шота Руставелі. Організатори акції «Дружба народів. Грузія-Україна!» дякують дніпропетровську компанію FlagSystem за якісно і вчасно виконане замовлення.