Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

№1 – Нарцис
Daffodils aka Narcissus
Всі види Нарциса мають у цибулинах і листах алкалоїдний отрута, названий лікорін. Цибулини Нарцисів дуже схожі на звичайний лук, який ми вживаємо в їжу і використовуємо в кулінарії.
Нарциси вирощуються в комерційних цілях для виготовлення галантаміну - препарату для лікування хвороби Альцгеймера.
На заході Нарциси символізують марнославство, в той час як на Сході вони є символом багатства і удачі.
Це національна квітка Уельсу.
№2 – Троянда
Roses are symbols of love and beauty
Троянди, часто пов'язані з Дівою Марією, є символом кохання і краси. Червоні троянди широко використовуються на День Валентина, щоб висловити свою любов.
Плоди шипшини (ягоди-фрукти, як структура троянди) деяких видів троянди є одними з найбагатших джерел вітаміну С. Вони використовуються для приготування варення, желе, а також чаю.
Для отримання одного грама рожевого масла необхідні дві тисячі квітів троянди.
У китайської трав'яної медицини деякі види троянди використовуються для лікування проблем з шлунком.
Lilly means true white
№3 – Георгіна
Це національна квітка Мексики.
Назва Далія, як вважають, квітка отримав у 18-му столітті від шведського ботаніка Андерса Dahl.
Жоржини з великими квітами, як правило, мають тільки 4-5 квіток на рослині.
Жоржини бувають різних кольорів і їх гібриди створюють багато гарних квітів.
Жоржини використовують в декоративних цілях в якості прикраси на торти, пироги, тістечка, салати.
Вони дуже сприйнятливі до вірусних і бактеріальних інфекцій.
№4 – Гвоздика
Pink Carnat
Гвоздика отримала своє наукове назва Dianthus від двох грецьких слів - "Dios", посилаючись на бога Зевса, і "Anthos", що означає квітка. Гвоздики, таким чином, відомі як «Квіти Бога».
Однією з причин, чому гвоздики стали популярними, є численне розмаїття квітів цієї рослини, і кожен колір має своє значення.
Гвоздики виражають любов, захоплення.
Їх батьківщиною є Євразія.
Історично склалося так, що Гвоздики вперше були використані греками і римлянами в гірляндах.
Гвоздика здатна тривалий час зберігати свіжість і привабливий зовнішній вигляд навіть після того, як зрізана.
Квіти Гвоздики стали символом любові матері та Дня матері.