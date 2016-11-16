Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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[2016-10-26 18:41:59] Мар'яна Підкажіть, будь ласка, де можна ...

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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Соціальні новини » Цікаво знати
Цікаво знати

Interia – українська меблі майбутнього
Стаття з випуску № 98-99 від 2016-11-10

Часто українці не довіряють закордонних інтернет-сайтів, які продають меблі, а в магазинах побоюються зустріти підробку. В такому випадку, Interia - це саме те, що потрібно. Тут можна легко придбати якісні крісла, пуфи, дивани, столики і полички, відповідні європейським стандартам і при цьому виготовлені в Україні. Чудова ідея відвідати шоу-рум, де можна особисто переконатися в якості й чудовому дизайні представленої продукції, а також зробити правильний вибір з допомогою привітних консультантів.

Переваги стильної та сучасної меблів від Interia

Якість, в якому можна переконатися на власні очі.

Клієнт може особисто оглянути асортимент товарів, спробувати їх на дотик і упевнитися в тому, що пуф або ліжко відповідає його вимогам.

Сучасний дизайн.

Меблі виготовлені за європейським зразком, вона виглядають стильно і сучасно, навіть самий вимогливий покупець легко знайде те, що доведеться йому до душі. А такі екземпляри як поличка Sunny і зовсім плід фантазії дизайнера!

Універсальність.

Саме тут так легко підібрати столик, крісло або будь-який інший предмет інтер'єру для приміщення: вітальня, кухня, веранда або навіть приймальня в офісі.

Безпека та економія.

Здійснюючи покупку в Україні, можна бути абсолютно впевненим у її безпеки, і навіть попередньо оглянути товар. Крім того, це серйозно зменшує рівень витрат, у тому числі на пересилання придбаного.

Сервіс.

Можна зробити замовлення на сайті і відвідати шоу-рум, де привітні працівники Interia з радістю допоможуть зробити правильний вибір.

Вишуканий стиль.

Українці мають можливість сказати «ні» шаблонному і нудного дизайну, і обладнати свій будинок згідно зарубіжними трендами вже сьогодні. Навіщо нудний «бабусин диван, коли є, наприклад Halabudda?

Бути в тренді

Нещодавно компанія почала співпрацювати з провідними українськими дизайнерами, тому у покупців є шанс придбати по-справжньому ексклюзивні товари-новинки для свого інтер'єру. Клієнти можуть побалувати себе вишуканими сучасними поличками, компактними і зручними пуфиками, неординарним столиком в стилі хай-тек або комфортної м'яким ліжком і відчути всі переваги гармонійного поєднання стильного зовнішнього вигляду і вражаючого зручності. Навіть найвибагливіші будуть приємно здивовані.

Меблі, створена для різних людей

Так, досі побутує думка, мовляв, українська меблі одноманітна і старомодна. Interia доводить, що це не так. Незалежно від стилю, який клієнт віддає перевагу, є можливість підібрати м'які меблі українського виробництва, яка ідеально підійде саме йому. Різноманітність форм і кольорів, якісні тканини з Бельгії, Італії та Туреччини, продумана функціональність... Так, це нове обличчя українського товару.

Незалежно від того, чи потрібен людині класичний журнальний столик, або він мріє про дивані, що складається з безлічі подушок, він обов'язково знайде те, що відповідає його смакам. Де ж це все знайти? На сайті interia.com.ua!


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