Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Iphone 7 і Iphone 6S. Основні відмінності
Новий флагман в модельному ряді компанії Apple вийшов на ринок зовсім недавно, але перший ажіотаж вже спав, і настав час спокійного аналізу характеристик Iphone 7 і Iphone 6S. Відразу відзначимо, що відмінності є, але для кого-то вони стануть суттєвими, а хтось вважатиме їх не настільки помітними.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Соціальні новини » Цікаво знати
Цікаво знати

Iphone 7 і Iphone 6S. Основні відмінності
Стаття з випуску № 100-101 від 2016-11-17

Новий флагман в модельному ряді компанії Apple вийшов на ринок зовсім недавно, але перший ажіотаж вже спав, і настав час спокійного аналізу характеристик Iphone 7 і Iphone 6S. Відразу відзначимо, що відмінності є, але для кого-то вони стануть суттєвими, а хтось вважатиме їх не настільки помітними.

Зовнішній вигляд і дисплей

Відмінності між новою моделлю і її більш старим аналогом спостерігаються відразу за кількома параметрами:

- Розміри не змінилися, а от вага в сьомій версії менше на 5 грам.

- Алюмінієвий корпус залишився незмінним, при цьому пластикові смуги для антен прибрали. Самі антени встановили всередину корпусу.

- Відмінність у кольорах відбулося лише різновиди назв чорного – замість темно-космічного він став чорно-матовим.

- Дисплей сьомої моделі збільшив ступінь яскравості приблизно на чверть.

- Незважаючи на те, що розміри корпуса не змінилися, з нього був прибраний роз'єм для навушників. Розробники вважають його зайвим через уразливості в захисті.

- Захист корпусу підвищилася до ступеня IP67, що може убезпечити ваш Iphone 7 навіть у разі занурення у воду на півгодини і на глибину до 1 м.

- Якість звуку збільшилася завдяки використанню додаткового динаміка, дозволив почути звучання в абсолютно новому світлі.
Продуктивність і пам'ять

Якщо порівнювати продуктивність Iphone 7 і Iphone 6S, які можна придбати на сайті компанії "Нотус", то використання нового процесора А10 збільшило потужність пристроїв, за оцінками фахівців, на 25-50%, що є істотним плюсом. Процесор A10 – чотириядерний, що має тактову пам'ять у 2,4 ГГц, що порівняно з А9 і з частотою 1,85 ГГц сильно підвищило швидкість обробки даних.

Сьомий Iphone має більш об'ємну оперативну пам'ять із значенням 3 Гб, а це у порівнянні з двома гігабайтами шостого Айфона, більш ніж солідна збільшення. Також були змінені і обсяги вбудованої пам'яті. Якщо попередні версії компанії Apple випускали свої апарати з модельним рядом в 16, 64 і 128 Гб, то нові телефони мають лінійку 32, 128 і 256 Гб.
Камера

Якість зйомки у сьомої моделі стало вище для селфи знімків. Розширення для фронтальної камери збільшено до 7 Мп. Тилова камера не зазнала змін, серйозні нововведення торкнулися тільки моделі 7plus, і її розв'язання не відрізняється від шостої версії, складаючи 12 Мп.

Відмінності торкнулися деяких другорядних параметрів. Наприклад, в "сімці" застосовується більш просунута спалах, де замість двох діодів вбудовуються чотири, що дозволяють робити більш якісні фотографії в темряві. З переваг відзначимо кращу можливість пригнічувати перешкоди вчасно зйомки, розширився діапазон кольорів, а також більш якісно стали виходити фотографії під час руху об'єкта. Було додано кілька додатків, що дозволяють проводити більш якісну обробку фотографій і відеороликів.

Роблячи висновок можна сказати, що новий Iphone 7 якщо не революція, то серйозна еволюційна переміщення вперед і покупка даного апарату збільшує можливості при використанні всього функціоналу.


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