Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23





Інтернет-комунікації не тільки зробили нас більш відкритими для спілкування і обміну товарами та послугами, але і додали в наше життя уразливості в плані доступу до особистих даних і фінансового забезпечення.

Операції в інтернеті багато в чому розвиваються завдяки колективним майданчиків купівлі-продажу товарів і послуг. Як убезпечити себе від шахраїв і знизити до мінімуму потенційні ризики при продажу товарів через інтернет, надання послуг або при покупці вакансій, що вас речей, гаджетів і навіть домашніх вихованців? Редакція «Інтернетних штучок» вирішила знайти відповіді на ці питання.

Основні види угод в інтернеті і небезпеки, з ними пов'язані

Найчастіше в якості торговельних майданчиків використовуються сайти подачі оголошень, рідше — тематичні сторінки, спільноти і групи в соцмережах. Оскільки за дотриманням правил і боротьбою з шахраями в соцмережах стежать адміністратори та модератори таких груп і самих соцмереж, то на вивченні цих каналів продажу ми зупинятися не будемо. Поговоримо про угодах в рамках сайтів оголошень.

Онлайн-дошки оголошень допомагають продати гаджети і побутову техніку, аксесуари до них, а також побутові товари, домашніх тварин, транспортні засоби, житлову нерухомість і майже будь-які інші товари.

Ось кілька прикладів поширених видів шахрайства при продажі через інтернет:

- Продаж за зниженими цінами товарів з рубрик «Електроніка», «Телефони» і «Автомобілі» за умови повної або часткової передоплати. Отримавши гроші, шахраї зникають, змінивши телефони та реквізити рахунків, а скасувати здійснений переклад жертва вже не може.

- Продаж домашніх вихованців «елітних порід» за демпінговими цінами з умовою «страховий передоплати» або «витрат на транспорт». Найчастіше, така передоплата обертається покупкою зовсім не породистих (а то і нездорових) тварин.

- Продаж нерухомості агентствами під виглядом приватних осіб із зазначенням вкрай низьких цін. Заінтригований потенційний покупець поспішає виплатити комісію і забронювати квартиру за собою. В результаті виявляється, що квартира вже здана або ж підсумкова орендна плата чи вартість з урахуванням оформлення набагато вище, ніж заявлено в оголошенні.

Ризики, пов'язані з більшістю інтернет-операцій, виникають при:

- виплати великих сум на умовах передоплати на користь маловідомого або зовсім невідомого продавця;

- купівлі нових товарів за цінами, складають менше половини від їх ринкової вартості;

- покупці «гарячих» товарів, які продавець поспішає реалізувати «до кінця дня» або «протягом лише трьох днів» (при цьому є ризик не просто стати жертвою шахрая, але і придбати вкрадену річ);

- надання повних банківських та паспортних реквізитів незнайомій особі.

Як убезпечити себе від шахраїв?

Чи є вихід в ситуації, коли рівень ризиків і невизначеності дуже високий? Насправді, не все так сумно. При використанні сучасних майданчиків для продажу і купівлі товарів та послуг можна використовувати функціональність, яка на багатьох ресурсах називається «Угода без ризику» або «Безпечна угода». Це комплексний механізм захисту, коли дані учасників передаються один одному тільки після узгодженого взаємодії з адміністрацією сервісу. Таку безпеку вам запропонує сервіс ria com. На сайті ви можете знайти безліч товарів. Придбати товар ви можете придбати товар в покупця через безпечну покупку. Такж на сайті діє цілодобва он-лайн консультація. Відвідувач має можливість переглянути історію продавця, а також список товарів, які він продає.

До зустрічі з продавцем (або покупцем) дотримуйтесь набір елементарних правил мережевої безпеки. У профілі учасника варто вказувати тільки необхідний мінімум даних про себе. Домашня адреса, банківські реквізити карт і онлайн-гаманців, ксерокопії паспорта та ІПН — все це краще не викладати на загальний огляд в інтернет.

Якщо не хочете ризикувати всіма своїми грошима в банку, на всякий випадок заведіть і використовуйте для покупок і платежів в інтернеті окрему банківську карту. До речі, перед здійсненням оплати постарайтеся вивчити профіль продавця в соцмережі і пошукайте згадки його імені і прізвища не тільки на сайті оголошень, але і в інтернеті в цілому.

Найпростіший спосіб оплати товарів, який захищає вас від шахрайства, — це передача оплати готівкою. Втім, у більшості випадків такий спосіб підійде, тільки якщо ви і продавець живете в одному місті. І навіть тоді для особистої зустрічі та обміну грошима і товарами варто дотримуватися елементарних правил:

- Не приходьте на зустріч з малознайомими (або зовсім незнайомими) людьми в поодинці.

- Не призначайте зустріч в темний час доби, в безлюдних місцях чи на території продавця (покупця), включаючи його квартиру, будинок, дачу і навіть офіс.

Якщо сума платежу досить велика, то сплачуйте за товари та послуги за безготівковим розрахунком (краще всього використовувати банківський переказ або оплату через інтернет-банкінг). Обов'язково збережіть квитанцію про оплату: в ній вказаний отримувач платежу і час операції. Якщо щось піде не так, квитанція про оплату стане в нагоді вам для повернення або заморожування грошових коштів, а також для контакту з адміністрацією веб-сервісу та правоохоронними органами.

Якщо з якої-небудь причини очне вчинення правочину неможливо, використовуйте відправку товару післяплатою: рекомендованою посилкою з допомогою кур'єра з обміном товару на гроші на місці.

Завжди звертайте увагу на докладний опис товару і умови його продажу та передачі покупцю. Те ж саме справедливо і для продавців: докладний і правдивий опис того, що ви збираєтеся продати, допоможе потенційному покупцеві зорієнтуватися, за що конкретно він буде платити гроші.

Як тільки ви отримали товар на руки, відразу перевіряйте його якість, цілісність і наявність всіх заявлених комплектуючих і аксесуарів.

Навіть якщо операція пройшла — на перший погляд — успішно і без видимих проблем, збережіть контакти продавця або покупця, історію переписки з ним і всі документи, які пов'язані з оплатою і транспортуванням товару.