Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29





Нандролон Деканоат користується високою популярністю

Анаболік Нандролон Деканоат - це досить відомий стероїдний препарат. Нандролон організмом виробляється під час виконання тяжких фізичних вправ, в період вагітності у жінок, а також Нандролон Деканоат виготовляють фармацевтичні фірми. Цей анаболік з’явився в 60-х роках минулого століття, і одразу почав користуватися великим попитом у спортсменів. Стероїд Нандролон Деканоат користується популярністю у спортсменів, тому що він досить ефективний і відрізняється від інших подібних анаболіків тим, що майже не шкодить організму.

Цей препарат все ще використовують в медичних цілях, для лікування дистрофії, відновлення після операційного втручання в організм, після травм, інфарктів.

Професійні спортсмени приймають анаболік Нандролон Деканоат для швидкого нарощування м’язів. Завдяки своїм властивостям препарат Нандролон Деканоат дає можливість не тільки візуально збільшити свої м’язи, але і значно збільшити свої силові показники. Велика кількість спортсменів і тренерів стверджують, що якщо поєднувати стероїд Нандролон Деканоат з правильним харчуванням, то за один курс приймаючи лише Нандролон Деканоат можна набрати 8 кілограм. Крім того, після закінчення прийому анаболіка Нандролон Деканоата феномен втрачання набраних кілограмів майже не проявляється. І цей фактор також є дуже важливим при виборі стероїдних препаратів під час тренувань. Приймаючи анаболік Нандролон Деканоат укріплюються суглоби, кістки і зв’язки, що досить важливо в період, коли спортсмен інтенсивно тренується. Також під час курсу препарату Нандролон Деканоата укріплюється імунітет та підвищується витривалість.

Як стверджують професійні спортсмени, під час прийому анаболіка Нандролон Деканоат не варто очікувати швидких результатів, тобто великого набору м’язової маси не буде, але всі набрані кілограми зберігаються і після закінчення курсу. Якщо приймати стероїд Нандролон Деканоат соло, тобто не поєднувати його прийом з іншими подібними препаратами, то курс прийому препарату Нандролон Деканоат – досить довгий, від 8 до 10 тижнів. Деякі спортсмени можуть цей стероїд приймати навіть по півроку. Приймати анаболік Нандролон Деканоат необхідно один раз на тиждень від 200 до 600 міліграма. В випадку підвищення рекомендованої дози можливість побічних ефектів збільшується.

Іноді під час прийому препарату Нандролон Деканоат виникають побічні ефекти, такі як риніт, висипка, біль в спині, щоб цього уникнути необхідно дотримуватись рекомендацій прийому препарату.

Тому однозначно перед прийомом препарату вам варто звернутися до свого лікаря.