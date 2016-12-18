Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 108-109 від 2016-12-14





На водоймах, коли починає формуватися льодовий покрив, виходити на нього вкрай небезпечно. Проте щороку багато людей нехтують запобіжними заходами і попередженнями, виходять на тонкий лід, ризикуючи своїм життям та здоров’ям. Найчастіше потрапляють у небезпечні ситуації на кризі рибалки, які проводять багато часу на водоймах, а також діти. Тому окремо звертаємось до батьків і вчителів із проханням провести роз’яснювальні бесіди з дітьми та пояснити їм, що виходити на кригу – небезпечно, як і проводити ігри на ній та поблизу.

Також закликаємо всіх не бути байдужими до чужої біди: якщо на ваших очах тоне людина – простягніть руку допомоги! Якщо ж ви стали свідком дитячих забав на кризі – зробіть усе можливе, аби діти припинили свої ігри та покинули небезпечне місце!

Виходячи на замерзлу водойму, візьміть із собою палицю, щоб перевіряти міцність льоду. В жодному разі не перевіряйте його ударом ноги. Перші кроки треба робити, не відриваючи підошви від поверхні криги. Заздалегідь роздивіться, чи немає навколо підозрілих місць: лід може бути крихким (тонким) біля стоку води (наприклад, із ферми або фабрики), поблизу кущів, очерету, під кучугурами, у місцях, де водорості вмерзли у кригу. Обминайте ділянки, вкриті товстим шаром снігу. Значно тонший лід у місцях швидкої течії і там, де водойма впадає в іншу, більшу.

Обережно спускайтеся з берега: лід може нещільно з'єднуватися із суходолом. Коли ви йдете групою, відстань між пішоходами не скорочуйте менше, ніж на 5 м. Якщо лід почав тріщати, негайно повертайтеся: не біжіть, а відходьте повільно, не відриваючи ступні від льоду. Катайтеся на ковзанах лише у перевірених та обладнаних місцях.

Рибалки мають знати, що: не можна пробивати поряд одна від одної багато лунок. Необхідно уникати розташування великими групами на одному місці, рибалити на переправах, поблизу вимоїн та занадто далеко від берега. Рибалка повинен завжди мати під рукою міцну мотузку довжиною 1215 м, а також дошку або велику гілку.

Пам'ятайте: вирушати на водойми поодинці небезпечно!

Олег БОРИС, провідний інспектор Сокальського РС ГУ ДСНС України у Львівській області, капітан служби цивільного захисту.