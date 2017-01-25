Голос Сокальщини - актуальні новини

У тих покупців, які не мають повної суми на купівлю квартири, виникає питання, де взяти гроші, щоб все-таки придбати нерухомість зараз, а не через багато років? Вибір в тих, хто хоче таким чином придбати житло, невеликий: можна піти в банк й оформити іпотеку або ж погодитися на придбання квартири на виплату. Таких пропозиції на первинному ринку нерухомості від забудовників зараз досить багато.

Що таке купівля житла на виплату

Перш ніж вивчати умови придбання нерухомості на виплату, потрібно вибрати однокімнатні чи двокімнатні квартири в каталозі новобудов ЛУН.ua, що підійдуть і за цінами, і за іншими параметрами. Сервіс має найкращий вибір первинної нерухомості. Інформація на сайті, зокрема ціни на нові квартири, постійно перевіряється та оновлюється. У каталозі є інформація і про ті новобудови, в яких реально придбати житло на виплату.

Купівля з розтермінуванням — це можливість отримати квартиру, не віддаючи відразу 100% її вартості продавцю. При укладанні угоди сторони підписують певний тип договору, що стверджує інакший порядок виплати коштів за нерухомість й умови її використання. Покупець вносить певну частину вартості помешкання — від 30 до 60%, після чого отримує житло в своє розпорядження, однак право власності залишається за продавцем до того моменту, доки вся сума не буде виплачена. У договорі вказаний термін, за який потрібно погасити вартість квартири.

Відмінності від кредиту й переваги

Якщо кредит — це позика грошей у банку, то купівля на виплату передбачає просто розбивку оплати на частини. В останньому випадку багато покупців обходяться без позичених коштів, виплачуючи суму за житло зі своєї зарплатні чи іншого джерела прибутку.

Основні переваги купівлі нерухомості в забудовника в розстрочку:

відсутність або ж низька процентна ставка;

можливість при потребі продовжити термін виплати грошей;

не потрібна застава/поручительство, як у випадку з оформленням кредиту;

можна не відкладати придбання житла на невизначений термін.

З недоліків можна виділити необхідність мати певну суму грошей для першого внеску, хоча реально знайти варіанти від забудовників, які пропонують купити квартиру без нього. Також варто згадати і про невеликий термін дії: зазвичай це 3-7 років, тоді як іпотеку можна оформити і на 25 років.

Купівля нерухомості на виплату – це з однієї сторони зручно й вигідно, з іншої – пов’язано з деякими ризиками. Вибираючи цей спосіб оплати, варто серйозно оцінити свої фінансові можливості.