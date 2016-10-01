Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Як отримати знижку в інтернет-магазині
Ми звикли торгуватися виключно на стихійних ринках, але мало хто знає, що отримати знижку можна навіть купуючи товар в Інтернет-магазині. Фанатам дистанційних покупок, напевно знайоме значення слова «промокод».
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Цікаво знати

Як отримати знижку в інтернет-магазині
Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29

промокоди та знижкиМи звикли торгуватися виключно на стихійних ринках, але мало хто знає, що отримати знижку можна навіть купуючи товар в Інтернет-магазині. Фанатам дистанційних покупок, напевно знайоме значення слова «промокод».

Знижки

Для необізнаних поясню: промокод – являє собою комбінацію з букв і цифр, що дозволяє покупцеві віртуального магазину отримати знижку на конкретний товар, подарунок у вигляді безкоштовної доставки і т. д. Коди є абсолютно безкоштовними, але місця їх поширення все ж потрібно знати.

В американських онлайн-магазинах існує практика роздачі покупцям спеціальних купонів на знижку. Детальніше про особливості їх поширення, ви можете почитати на сайті https://pokupon.ua.

Якщо ж ви хочете дізнатися все про згаданих раніше промокодах, радимо ознайомитися з цією статтею.

Способи отримання

Отримати промо-коди гранично просто т. к. їх часто поширюють на різних порталах і блогах з метою залучення передплатників, а також у тематичних групах соціальних мереж. Їх може несподівано для вас надіслати на пошту популярний Інтернет-магазин, але найбільш швидким способом їх отримання, є спеціалізовані сайти.

Таких сайтів існує величезна безліч, але найбільш популярним є https://pokupon.ua

Покупка в інтернет-магазині

Подібні сайти зазвичай пропонують знижки на одяг, товари для будинку і автомобілів, побутову техніку і електроніку, товари для дітей і тварин, і навіть на продукти харчування і косметику. Наприклад, в розділі сайту Покупон скидки в Цитрусе ви можете знайти знижки на гаджети та аксесуари в Києві.

Як скористатися

Зайшовши на один з промо - сайтів ви зможете побачити категорії товарів, на які надається знижка. Клікнувши по необхідному вам найменуванню товару ви здійсните перехід на сайт Інтернет-магазину, де і побачите заповітну комбінацію.

Подальші дії є не менш простими, розглянемо на прикладі одягу:

Ви вибираєте бренд, на який даний промокод поширюється, після чого, визначаєтеся з розміром, кольором, матеріалом та іншими характеристиками.

Далі, додаєте товар у кошик та заповнюєте спеціальну форму для здійснення замовлення. У віконце «промокод», яка зазвичай розташовується поруч з кнопкою «замовити», вводите отриману раніше комбінацію.

Натискаєте застосувати і отримаєте бажану знижку.

При отриманні промокоду, важливо стежити за терміном його дії. Дата закінчення акції завжди вказується на промо-сайті.


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