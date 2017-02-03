Голос Сокальщини - актуальні новини

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Як підвищити прибуток на складських комплексах - рекомендації
Підвищення прибутку на складських комплексах за допомогою інтегрованої системи відеоспостереження і СКУД
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Цікаво знати

Як підвищити прибуток на складських комплексах - рекомендації

Підвищення прибутку на складських комплексах за допомогою інтегрованої системи відеоспостереження і СКУД

Ефективність роботи підприємства визначається співвідношенням між прибутком і витратами, що забезпечили ці доходи. Шляхи підвищення ефективності — збільшення прибутку та зменшення витрат.

Фахівці компанії Віто - производителяскладского обладнання - запропонували свої розрахунки як підвищити продуктивність використання складського обладнання. Так як ніж великий склад тим більше товару на складі. Ви повинні так розрахувати роботу сотруников, щоб вони швидко знаходили необхідний товар на складі. Дізнатися детальніше ви можете на сайті компанії Віто. Але мі рссмотрим приклад взаємодії цих шляхів: виручка компанії складає 2,4 млн грн, з них витрати 2 млн. грн (83,3% від виручки), прибуток 0,4 млн. грн (16,7% від виручки). Маємо завдання підвищити прибуток компанії до 0,5 млн. грн. для цього можна:

• підвищити виручку на 25% до 2,994 млн грн, при цьому витрати зростуть до 2,494 млн. грн;
• зменшити витрати на 4,2% до 1,9 млн. грн, обсяг виручки незмінний.

Розрахунки наведені в таблиці 1.

Таблиця 1.

Как повысить прибыль на складских комплексах - рекомендации

Як підвищити прибуток на складських комплексах - рекомендації

Відповідно зменшити витрати на 4,2% значно простіше, ніж збільшити виручку на 25%. Дуже важливо звернутися до фахівців вчасно. Чим більше часу ви не звертаєте уваги на проблему, тим більше збиток компанії.

Методи скорочення витрат на складських комплексах:

  •  Підвищення плановості перевезень — маршрут і графік руху транспортних засобів (ТЗ) з матеріально-технічними ресурсами (МТР) складається завчасно і узгоджується з замовниками і здавачами вантажів. Це дає можливість підготувати персонал і обладнання для приймання/відвантаження МТР, таким чином виконати умову «точно в термін» і уникнути авралів.
  •  Оперативний контроль зон зберігання і аналіз завантаженості протягом року — дозволяє визначати ступінь завантаженості зон зберігання і швидко реагувати на сформовану ситуацію (регулювати кількість складських робітників і техніки, здавати вільні площі в оренду, завчасно знайти аутсорсинг площі).

Контроль інтенсивності складських операцій — інтервал часу для проведення складських операцій для одного і того ж обсягу вантажу може сильно відрізнятися, відповідно важливо знати і прогнозувати завантаженість техніки і складських робітників для рівномірного розподілу завдань.

Впровадження цих методів дозволяє скоротити витрати на 5-20%.


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