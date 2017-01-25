Голос Сокальщини - актуальні новини

Проблема зайвої ваги актуальна не тільки серед жінок, але й серед чоловіків. Як же позбутися від зайвих кілограмів і почати нове життя?

Багато скажуть, що потрібно сідати на сувору дієту, изморить себе голодом і тоді буде результат. Так, він буде, але негативний – це порушення метаболізму, погіршення працездатності мозку та загальне ослаблення імунітету і погіршення здоров'я. Чи варто воно того? Звичайно ж, ні, особливо, коли є більш ефективні і безпечні способи позбутися від зайвих кілограмів.

Спортсмени знають, що коли настає пора готуватися до змагань, вірним помічником для них будуть схуднення.

Але в цій статті ми поговоримо про простих людей, які не займаються професійно спортом, і, можливо, взагалі не відвідують спортивний зал. Здається, що без фізичних навантажень схуднути нереально? Цілком Реально, але доведеться докласти до цього свої сили і терпіння, не відставати від наміченої мети.

Правила схуднення без дієт

Дотримуйтеся простих правил здорового способу життя, і перший результат проявиться вже через одну-дві тиждень, а це стане стимулом рухатись далі.

Отже, основні правила:

Постаратися більше рухатися – у всіх сенсах. Рух – це життя, тому потрібно вставати з дивана, зі стільця, з крісла чи ліжка і починати ходити пішки – гуляти в парку, ходити в магазин, не користуватися громадським транспортом, а пройти кілька зупинок до призначеного пункту пішки, більше рухатися по будинку;

Змінити режим харчування – їсти маленькі порції, але часто. Якщо перерва між прийомами їжі великий, це провокує голод, і людина хоче насититися їжею, у результаті з'їдає більше, ніж потрібно. Всі надлишки відкладаються жири. Дробове харчування дозволяє організму завжди бути подпитанным корисними речовинами, і це стимулює обмінні процеси;

Виключити з раціону жирну і солодку їжу – це найяскравіші представники для набору зайвої маси. Ваша їжа повинна бути пісною, але повноцінною.

Спорт поліпшить результат

Якщо до цих правил додати ще фізичні навантаження – це буде просто супер. Поборіть свою лінь, абстрагуйтеся від зайвих думок, які призводять тисячу аргументів «немає часу», і почніть ходити в спортзал. Процес схуднення буде прискорений, а ви отримаєте масу позитивних емоцій – це можливість почати нове життя, повне яскравих і корисних моментів.