Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 81-83 від 2016-09-22





Купівля та продаж нерухомості завжди були прибутковим видом бізнесу і, незважаючи на складне становище в економіці України, залишаються таким і зараз. Постійне підвищення вартості комунальних послуг та напружена політична ситуація на сході та півдні хоч і призвели до зменшення прибутковості на ринку нерухомості, але все одно не змогли повністю його зруйнувати. І все ж деякі зміни потрібно враховувати при проведенні фінансових операцій по продажу або купівлі житла. І не тільки при торгівлі нерухомістю, але й при купівлі квартири для власних потреб.

Кінець літа і підвищення активності на рику співпали з закінченням терміну сплати податку на нерухомість, який фізичні особи взагалі платили вперше. Згідно з новими правилами податок сплачують власники житла, площа якого для квартир складає більше 60 квадратних метрів, і більше 120 квадратних метрів для будинків. При цьому за нежитлові будівлі, які були зведені на прибудинкових територіях, сплачувати необхідно окремо незалежно від їх площі. Наприклад, власник квартири площею 100 квадратних метрів повинен сплатити лише за «зайві» 40 метрів.

Розмір виплат визначається місцевою радою, а зібрані кошти йдуть на потребу громаді. Державою визначається тільки найвища ставку податку, яка складає три відсотки від мінімальної заробітної платні за кожний квадратний метр площі понад 60 або 120 метрів, але рада має право прийняти рішення про встановлення навіть нульової ставки. Наприклад, в Одесі та Кропивницькому податок встановлений в розмірі 0,1 відсотка від мінімальної зарплатні, в Києві – 1 відсоток, а в Дніпрі та Харкові – 2 відсотка.

Згідно з законом платнику податку на нерухомість до першого липня 2016 року повинне було надійти офіційне повідомлення про необхідність сплати конкретної суми, обчисленої контролюючим органом за місцем реєстрації власника. Крім того, надсилаються відповідні платіжні реквізити для того, щоб громадянин мав можливість здійснити переказ коштів. Але якщо офіційне повідомлення не надійшло через будь-яку причину, що не залежить від платника податку, то можна оплату не проводити.

Але особливо небезпечною є ситуація для власників квартир, площа яких складає більше 300 квадратних метрів і будинків площею понад 500 квадратних метрів. У даному випадку, крім означеного податку на «зайві» метри, раз на рік виплачується сума в розмірі 25000 гривень за кожний об’єкт. Тобто, маючи дві квартири по 301 м2 доведеться додатково виплачувати в сумі ще 50 тисяч гривень. При затримці виплати податку до 30 днів нараховується штраф – 10 відсотків від суми, а якщо більше 30 днів, то 20 відсотків.