Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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[2016-11-16 14:34:57] анна дуже класно ...

[2016-11-03 00:02:36] СОКАЛЬЧАНИН ТО ХЛОПЦІ ЗАГАРЯТИ, ПЕВНО, ПІШЛИ, ...

[2016-10-26 18:41:59] Мар'яна Підкажіть, будь ласка, де можна ...

[2016-10-25 17:01:31] Віктор Ось вам і наглядний приклад ...

[2016-10-24 15:03:56] Андрій Все це добре тільки скажіть ...

Огляд
В Сокальській райдержадміністрації відбулось чергове засідання робочої групи з питань легалізації заробітної плати
На порядку денному розглядали питання з легалізації заробітної плати та зайнятості населення, виплати підприємствами та суб'єктами підприємницької діяльності заробітної плати нижче рівня законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати в країні.
В Сокалі відбувся пісенний конкурс "Золота октава". Фото
Пісенний конкурс "Золота октава", гала-концерт якого зібрав аншлаг у залі районного Народного дому, поправу можна назвати справжнім святом української пісні. Дванадцять громад Сокальщини щедрі талантами і любов'ю до свого рідного села, намагалися довести, що саме у них є та "золота" октава.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Соціальні новини » Цікаво знати
Цікаво знати

Як правильно вибрати біжутерію?
Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23

Як правильно вибрати біжутерію?Біжутерія – це те, що перетворює жінку, робить її образ цілісним, завершеним і гармонійним. Як цього досягти з допомогою правильно підібраних прикрас і не допустити прикрих помилок?

Гармонійне поєднання з одягом

Купуючи біжутерію, потрібно завжди розуміти, з якою одягом (з яким кольором, з якими аксесуарами, з яким стилем) ви плануєте її поєднувати. Якщо ви підбираєте прикраса для однотонного і спокійного наряду, можна вибрати щось помітне масивне: так образ не буде здаватися сірим і нудним. Працівники сайту e-butik.com.ua допоможуть вам обрати біжутерію. Вони підскажуть як бижутерия киев купить, ви можете замовити зворотній звінок на сайті.

Якщо ж ваш наряд – це кольорове, яскраве плаття або блуза – варто звернути увагу на невелике, але стильна прикраса, яке не буде відволікати від головного, але при цьому додасть деяку родзинку у ваш стиль. Інакше ви ризикуєте бути схожою на ялинкову іграшку! Масивні прикраси у поєднанні з яскравим вбранням - не найкраще рішення. При виборі біжутерії необхідно знати міру.

Покупки без виснажливого шопінгу

Як заощадити час і кошти і придбати все необхідне? Дуже просто, можна не ходити по торговим центрам, а вчинити інакше: купити біжутерію в інтернет-магазині. В звичайних магазинах фізично дуже складно подивитися стільки прикрас, скільки на екрані.

Купуючи прикраси в інтернет-магазині, перебуваючи вдома або в затишному кафе, у вас є можливість уважно розглянути і подумки приміряти сотні прикрас, кожне з яких може бути доставлено кур'єром прямо до вас додому.

Правильний час і місце

Повірте, не буває універсальної біжутерії. То прикраса, яке ви одягаєте на романтичне побачення і в офіс просто зобов'язані відрізнятися. На роботу вибране прикраса буде непомітним і елегантним, не буде випромінювати зайвий «кричущий» блиск. В клубі, на вечірці та на зустрічі з подругами образ зовсім іншою: тут допустима яскравість і сяйво: помітні кольори.

Збираєтеся на оперу чи в театр? І для такого особливого випадку повинні бути особливі прикраси: це може бути перли, елегантне непомітну кольє з ледве помітним блиском каміння – все, що може доповнити вечірній образ і ненав'язливо підкреслити шик і розкіш, який ви будете випромінювати на цьому заході.

Модна біжутерія в цьому році

Основний тренд цього року – це масивні, об'ємні прикраси, які створюють головний акцент наряду. Це може бути великий браслет, сережки або помітне кольє: найважливіше - не перестаратися і вибрати тільки один привертає увагу аксесуар, інакше ваш образ стане вульгарним і позбавленим смаку. Звернувшись в інтернет-магазин Бьютик - интернет магазин бижутерии Киев ви маєте змогу обрати цікаву прикрасу, яка відповідатиме сучасній моді.

Прикраси з перлами

Майбутнім літом особливо стануть популярні прикраси з перлами http://milady-24.ru/stone/ukrasheniya-s-zhemchugom.html: у поєднанні з одягом в морському стилі вони підкреслять вибраний сюжет в одязі, а якщо ви вирішите надіти таку прикрасу до вечірнього вбрання, воно зробить ваш наряд більш жіночним і ніжним.

Незважаючи на всі поради, перераховані вище, пам'ятайте: чітких і категоричних правил у виборі нарядів, аксесуарів і прикрас бути не може. Ви унікальні, як індивідуальна ваше життя і ваш стиль. Залишайтеся собою, дотримуйтесь інтуїції при виборі: і будете чарівні!


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