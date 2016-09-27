Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Як правильно вибрати поліпропіленовий мішок?
В даний час поліпропіленова упаковка нашела широке застосування. Завдяки промисловим масштабами виробництва, технічним характеристикам, а також низької вартості вони практично витіснили звичайні паперову тару.
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Цікаво знати

Як правильно вибрати поліпропіленовий мішок?
Стаття з випуску № 79-80 від 2016-09-15

поліпропіленові мішкиВ даний час поліпропіленова упаковка знайшла широке застосування. Завдяки промисловим масштабами виробництва, технічним характеристикам, а також низької вартості вони практично витіснили звичайні паперову тару. Поліпропіленові мішки користуйтесь як для фасування харчової продукції: цукор, борошно, різні крупи, бобові, так і для перевезення і зберігання різних сипких будівельних матеріалів. При виборі поліпропіленової тари варто врахувати основні параметри, такі як розмір, вага і щільність. Великий вибір поліпропіенових мішків ви можете знайти на сторінці інтернет магазину http://vialplus.com.ua.

Матеріал для поліпропіленових мішків

Вибираючи мішок, в першу чергу необхідно визначити, для яких цілей він буде необхідний. Якщо Вам потрібні упаковка під зберігання харчових продуктів, то в такому випадку варто вибирати поліпропіленові мішки з первинної сировини — білого кольору. Якщо ж необхідна тара для зберігання нехарчових матеріалів, таких як пісок, щебінь, керамзит, будівельне сміття, то Вам підійдуть мішки з вторинної сировини — вони, як правило, сірого або зеленого кольору. Варто врахувати, що поліпропілен з вторинної сировини можна використовувати для зберігання і транспортування харчових продуктів. Це пов'язано з тим, що при попаданні сонячного світла з вторинного поліпропіленового полотна можливе виділення токсинів.

Компанія "Віал" пропонуює крім поліпропіленових мішків різну продукцію. На сайті  vialplus.com.ua ви зможете придбати лляні шнури, шпагати поліпропіленові тепличні. Доставка товару здійснюється по всій території України.

Далі важливий параметр — це щільність. Чим вище щільність поліпропіленового полотна, тим міцніше сама упаковка. Щільність, як правило, варіюється від 40 до 80 грам грам на квадратний метр.

Наступний параметр — це вага поліпропіленового мішка. Вага тісно пов'язана з щільністю: як правило, чим більша вага по співвідношенню до розміру, тим вище її щільність.

Визначилися, який мішок вам підходить? Залишилося визначитися з його розміром. Розмір тари варто вибирати в залежності від вмісту, який ви хочете в неї помістити. Ідеальним буде варіант, якщо після засипки вмісту в мішок залишиться місце тільки для прошивки мішкозашивні машини або зав'язки. Врахуйте, що ви платите зайві гроші за кожен вільний сантиметр поліпропіленового полотна.

Підсумок: вибираючи поліпропіленові мішки під конкретний вміст, враховуйте всі фактори, що впливають на ціну, а також вибирайте відповідні експлуатаційні характеристики. До того ж багато компаній по виробництву поліпропіленової тари завжди будуть раді надати допомогу при виборі упаковки під ваші потреби.


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