Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 79-80 від 2016-09-15





В даний час поліпропіленова упаковка знайшла широке застосування. Завдяки промисловим масштабами виробництва, технічним характеристикам, а також низької вартості вони практично витіснили звичайні паперову тару. Поліпропіленові мішки користуйтесь як для фасування харчової продукції: цукор, борошно, різні крупи, бобові, так і для перевезення і зберігання різних сипких будівельних матеріалів. При виборі поліпропіленової тари варто врахувати основні параметри, такі як розмір, вага і щільність. Великий вибір поліпропіенових мішків ви можете знайти на сторінці інтернет магазину http://vialplus.com.ua.

Матеріал для поліпропіленових мішків

Вибираючи мішок, в першу чергу необхідно визначити, для яких цілей він буде необхідний. Якщо Вам потрібні упаковка під зберігання харчових продуктів, то в такому випадку варто вибирати поліпропіленові мішки з первинної сировини — білого кольору. Якщо ж необхідна тара для зберігання нехарчових матеріалів, таких як пісок, щебінь, керамзит, будівельне сміття, то Вам підійдуть мішки з вторинної сировини — вони, як правило, сірого або зеленого кольору. Варто врахувати, що поліпропілен з вторинної сировини можна використовувати для зберігання і транспортування харчових продуктів. Це пов'язано з тим, що при попаданні сонячного світла з вторинного поліпропіленового полотна можливе виділення токсинів.

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Далі важливий параметр — це щільність. Чим вище щільність поліпропіленового полотна, тим міцніше сама упаковка. Щільність, як правило, варіюється від 40 до 80 грам грам на квадратний метр.

Наступний параметр — це вага поліпропіленового мішка. Вага тісно пов'язана з щільністю: як правило, чим більша вага по співвідношенню до розміру, тим вище її щільність.

Визначилися, який мішок вам підходить? Залишилося визначитися з його розміром. Розмір тари варто вибирати в залежності від вмісту, який ви хочете в неї помістити. Ідеальним буде варіант, якщо після засипки вмісту в мішок залишиться місце тільки для прошивки мішкозашивні машини або зав'язки. Врахуйте, що ви платите зайві гроші за кожен вільний сантиметр поліпропіленового полотна.

Підсумок: вибираючи поліпропіленові мішки під конкретний вміст, враховуйте всі фактори, що впливають на ціну, а також вибирайте відповідні експлуатаційні характеристики. До того ж багато компаній по виробництву поліпропіленової тари завжди будуть раді надати допомогу при виборі упаковки під ваші потреби.