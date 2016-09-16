Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 77-78 від 2016-09-01





Щоб для дитини сон був міцним і спокійним, потрібно врахувати море нюансів: від вибору дитячого ліжечка, матраци, подушки та іншого білизни до правильної піжами. Від останньої багато в чому залежить зручність і навіть... бажання малюка відправлятися в ліжко. Так які ж характеристики дитячого одягу для сну найбільш важливі?

Піжама для дитини – не просто гігієна...

Про те, що піжама є необхідним елементом особистої гігієни і способом підвищити комфорт під час сну, говорити навряд чи варто. Але у випадку з дітьми необхідно відзначити ще один дуже важливий момент. Завдяки грамотному вибору такої одежинки дитина 2-3 років не тільки спати буде солодко, але для нього і сам ритуал підготовки до сну пройде набагато простіше. Такі піжами вам запропонує інтернет-магазин Arlekin. В розділі пижамы детские оптом от производителя ви можете обрати піжами для різного віку малюків. Доставка здійснюється по всій території України. Адже піжама, яка йому не подобається, що давить або трет, вже на підсвідомому рівні викличе відторгнення і негативні емоції, а значить, і вкладання спати буде йти для батьків помітно важче. Тому люблячі мама і тато, як ніхто інший, зацікавлені в тому, щоб дитяча піжама підходила їх дитині ідеально! Але що для цього потрібно врахувати?

Що важливо в дитячій піжамі?

Перед купівлею такого одягу для своєї дитини, оцініть кілька ключових параметрів, список яких включає:

матеріал

Головне правило у випадку піжами – натуральність. Незважаючи на сучасний розвиток синтетики і навіть рекомендації її використання в окремих видах одягу (наприклад, в зимовому комбінезоні), для сну краще підійдуть природні матеріали. А тому вибирайте піжаму з бавовни, сатину, ситцю, льону (хоча для дітей може здатися жорстким), вовни (правда, може викликати алергію у деяких малюків), байки, фланелі. Синтетичними ж можуть бути тільки добавки на зразок акрилу або еластану (в межах до 10-30%), завдяки яким тканина буде менше м'ятися, краще тягнутися і служитиме довше. Якщо ж їх частка вища, то високий ризик, що тканина не буде дихати і стане накопичувати статичну електрику – і те, і інше знизить якість сну дитини.

фасон

Ніж простіше, тим краще – це основне правило в даній ситуації. Класичний крій і мінімум складного декору не будуть заважати головному – комфорту дитини під час сну. А різноманітні мотузки, стрічки, банти, об'ємні аплікації, розлогі рюшки і мережива, кишені і капюшон напевно будуть тиснути і сковувати рухи. Також зверніть увагу на шви. У дитячій піжамі їх зазвичай роблять назовні і з негрубых ниток – тільки так можна гарантувати, що вони не будуть натирати надто ніжну дитячу шкіру при постійному контакті. І ще врахуйте: краще обзавестися кількома комплектами піжами. На тепле літо потрібні короткі шортики і маєчка, а взимку підійдуть штанці і верх з довгим рукавом – універсального набору тут, на жаль, не існує.

розмір

Дитяча піжама не повинна тиснути або сковувати рухи, тому неприпустимо надягати на дитину маленький розмір. Одягати малюка в піжаму «на виріст» теж не варто, надмірно великий одяг для сну дитина банально заплутається. Тому беріть розмір з запасом, але невеликим: у 1-2 пункти, щоб малюку було зручно, вільно спати, і вам не витрачатися кожні півроку на новий комплект у зв'язку з тим, що він вже виріс із старого... до Речі, обов'язково оцініть різні застібки на піжамі. Блискавки холодять і можуть завдати травми при необережному поводженні, гудзики можуть здатися складними для дитячих пальчиків, а кнопки, якщо неякісні, після прання покриються іржею. І ще перевірте гумки на штанях і манжетах – вони не повинні бути тугими.

безпека

Піжама для дітей зобов'язана мати всі необхідні сертифікати якості, що може гарантувати відсутність в ній токсичних матеріалів і барвників, – не забувайте запитувати про таких документах навіть у великих магазинах. Також вам варто оцінити, наскільки легко і просто надівається піжама – щоб дитина могла одягатися сам, без вашої допомоги (і, до речі, передня і задня сторони у неї повинні легко ідентифікуватися, щоб малюк не заплутався – особливо це критично для нічних сорочок для дівчаток). Також перевірте, чи немає на одязі дрібних деталей (бісеру, блискіток, маленьких гудзиків і пришитих емблем), а якщо є, міцно вони зафіксовані. Це допоможе убезпечити дитину на той випадок, якщо він захоче спробувати їх на смак і ненароком проковтне.

дизайн

Це справа смаку, але уникайте занадто яскравих, кричущих забарвлень і малюнків на піжамі. Причин кілька. По-перше, такі візерунки не дадуть дитині заспокоїтися – їм би якраз місце на одязі для спорту... По-друге, такі кольори напевно зажадали сильних барвників, а значить, високий ризик алергічної реакції (або швидкого вицвітання піжами, якщо барвники все-таки не дуже стійкі). Краще, щоб малюнки були у вигляді принтів або аплікацій – вони після декількох прань облазити або відклеюються, ніж засмучують дітей. До речі, не забудьте на фінальній стадії вибору запропонувати дитині 2-3 років вибрати з пари комплектів піжами ту, що подобається більше, – таку повагу до його думки дуже підлестить, і він з більшою ймовірністю полюбить свою піжаму.

І ще не забувайте підбирати піжаму під вік дитини. Так, якщо 2-3-річні карапузи вже цілком готові до повноцінної піжамі, малюка молодший, який ледве ходить і спить виключно в підгузках, правильніше одягнути в суцільний комбінезон або навіть невеликий спальний мішок.

Йому в них набагато комфортніше, ніж у звичайній, «дорослої» одяг для сну!

А яку піжаму віддає перевагу ваша дитина – і чому: що йому в ній особливо сподобалося, а що ні?