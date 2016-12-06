Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 104-105 від 2016-11-30





Звичайно, не все те золото, що блищить, але ювелірні вироби завжди будуть радувати і вражати. Щоб підкорити особливу жінку або дівчину у Вашому житті, витратьте трохи часу на вибір красивого ювелірного прикраси на подарунок для неї. Вибрати що-небудь яскраве і вражаюче досить легко, якщо Ви звернете увагу на кілька дрібних деталей і постараєтеся врахувати її особистий стиль та інтереси. Дозвольте мені підказати Вам, як вибрати намисто, браслет, кільце або сережки, які допоможуть Вам розповісти дружині, подрузі, мамі чи доньки про Вашу любов.

Вибір ювелірного подарунка

Для початку виберіть категорію ювелірних виробів. Вибір ювелірних виробів на подарунок буде легше, якщо Ви звузите пошук до однієї/двох категорій. Намиста і браслети - хороший вибір майже для будь-якого випадку. Також можете без сумнівів вибирати сережки, якщо точно знаєте, що у того, для кого подарунок, проколоті вуха. Вибрати кільце може бути трохи складніше, тому що, в більшості випадків, Ви повинні будете знати правильний розмір. Шпильки, брошки і аксесуари для волосся - також хороші варіанти, коли не потрібно турбуватися про розмірах. Працівники сайту e-butik.com.ua допоможуть вам обрати біжутерію. Вони підскажуть як бижутерия киев купить , ви можете замовити зворотній звінок на сайті.

Прийміть до уваги індивідуальний стиль людини, для якого Ви шукайте подарунок.

При виборі будь-якого ювелірного виробу варто звернути на це увагу. Якщо Ваша дружина любить вбрання в простому класичному стилі і носить консервативні ділові костюми в офіс і штани на вихідні, вона, безумовно, буде рада елегантному золотого браслета або сережках простого дизайну. Якщо ваша дочка любить рок-музику і не упускає можливість висловити свою індивідуальність зухвалим, модним способом, виберете їй незвичайне яскраве кільце або різнобарвне намисто із дорогоцінного каміння. Якщо Ваша подруга змінює гардероб, як рукавички, або якщо Ви не впевнені у своїй оцінці її стилю, варто вибрати щось універсальне: великі сережки-кільця або прикраси з перлів.

Не забудьте про захоплення майбутнього володаря подарунка.

Як і будь-який подарунок, ювелірні вироби принесуть велику радість, якщо вони приховують за собою якийсь сенс. Вкладіть в Ваш подарунок якесь особливе значення. Наприклад, любителька кінного спорту зрадіє сережками або підвісці у вигляді підкови; романтична дівчина буде в захваті від прикраси у вигляді сердечка. Різні символи і камені-талісмани також додадуть подарунку особливі нотки. Якщо Ви вибираєте обручку або інші прикраси, які будуть носитися щодня, постарайтеся вибрати те, що добре впишеться в образ життя Вашої улюбленої людини. Звернувшись в інтернет-магазин Бьютик - интернет магазин бижутерии Киев ви маєте змогу обрати цікаву прикрасу, яка відповідатиме сучасній моді.

Якщо Ви звернете увагу на символіку, ювелірні вироби можуть сказати багато чого. Серце, символ нескінченності - прекрасний спосіб розповісти про свої справжні почуття за допомогою ювелірного подарунка. Є ще більш цікаві способи для наповнення подарунка особливим змістом. Брошка з п'ятьма камінцями, наприклад, може символізувати п'ять років шлюбу, а намисто з підвісками-талісманами або з гравіюванням ініціалів дітей буде особливим для будь-якої мами.

Надайте подарунку нотки унікальності. Гравірування ювелірних виробів на замовлення - це відмінний спосіб, щоб зробити подарунок особливим. Відповідна гравірування на обручці, браслеті або підвісці буде завжди нагадувати коханій людині про Вас або особливий день вашого життя. Переконайтеся, що Ви впевнені у виборі ювелірних виробів на замовлення, так як персоналізовані ювелірні прикраси не можуть бути повернені.