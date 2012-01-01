Голос Сокальщини - актуальні новини

Сучасні лакофарбові матеріали (ЛКМ) для внутрішніх робіт діляться в основному на дві великі групи: фарби на водній основі і фарби на розчиннику.

Фарби на розчиннику володіють хорошою водовідштовхувальним здатністю, утворене ними покриття легко миється побутовими засобами. Ці фарби застосовуються в основному для поверхонь з жорсткими умовами експлуатації, гарні для дерева і металу. Стійкість до впливу зовнішніх факторів в алкідних фарб вище, ніж у водорозчинних, але алкідні фарби не надто корисні для здоров'я і навколишнього середовища (згадайте запах розчинника). Великий вибір фарб вам може запропонувати виробник Снєжка. На сайті інтернет-магазину sniezka.ua ви можете замовити фарби на розчиннику для вашого дому.

Фарби на водній основі – оптимальний вибір для внутрішніх робіт. Крім того, у них є ряд переваг. Більшість з них екологічно безпечні, так як не виділяють шкідливих речовин ні при нанесенні, ні під час експлуатації покриття. Мають здатність «дихати» – поверхня проникна для повітря і пар, але не пропускає рідини. Ще одна істотна перевага – пожежобезпечність. Що ж стосується зручності в роботі, тут фарби на водній основі поза конкуренцією: не течуть, випадкові забруднення легко видаляються вологою ганчіркою, інструмент очищається звичайною водою.

Для обробки стін у вологих приміщеннях використовують в основному спеціальні водорозчинні акрилові фарби. Покриту ними поверхню можна скільки завгодно мити, терти щіткою і надраивать очисниками. Акрилові фарби характеризуються хорошою паропроникністю, завдяки цьому під обробкою не утворюється і не накопичується конденсат, здатний спровокувати відшарування від стін. Проте навіть цю спеціальну фарбу можна наносити на суху поверхню. Фарбувати невисушені стіни категорично не можна!

Щоб не потонути в морі фарби, що пропонують нам виробники, пропонуємо кілька простих практичних порад.

При виборі з двох однотипних фарб краще застосовувати ту, яка має більший час висихання. Фарба повинна мати час для того щоб розтектися, розтягнутися по поверхні, що фарбується.

Для підготовки поверхні доцільно використовувати матеріали тієї ж фірми, що і фарба.

Однотонне фарбування поверхні, що має вади – каверни, подряпини, злами площин, – підкреслює недоліки.

Глянсові фарби зазвичай більш стійкі до стирання, не забруднюються так швидко, як матові, і легше миються. Але, на жаль, глянець підкреслює дефекти покриття, в той час як матова поверхня їх приховує.