Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 98-99 від 2016-11-10





Звичні лампочки-економки зникають з продажу, тож українцям доведеться звикати до нових – світлодіодних.

На шляху до світлого життя забігаю днями у будівельний супермаркет лампочок-економок прикупити, а там на весь відділ освітлення їх лише три види. Продавець приголомшує новиною: лампи-економки знімають з продажу. Взагалі! І додає, що супермаркет розпродує залишки та переходить до продажу винятково LED-ламп, також відомих як світлодіодні.

Про надзвичайну ощадливість діодних ламп говорили давно, але на заваді масовому поширенню стояла ціна за межею розумного. Ще два-три роки тому вартість LED-ламп стартувала від 100 грн за штуку, тобто вони були щонайменше утричі дорожчими за енергозберігаючі і в 20-30 разів – за звичайні лампи розжарювання. Однак останнім часом ситуація змінилася радикально. Ціни на світлодіодні лампи стрімко падають, і нині найдешевші екземпляри можна купити по 40 гривень.

Продавці не квапляться зі зрозумілими поясненнями або відверто прибріхують, тож розберемося самотужки – як правильно обирати світлодіодні лампи, аби купити справді еквіваленти традиційних ламп розжарювання у 100 Вт, 60 Вт, 40 Вт.

Приміром, висить у вас на кухні світильник на одну лампочку у 100 Вт. Зібралися ви цю лампочку поміняти на модну світлодіодну. Продавці запевняють, що замінивши лампи розжарювання на світлодіоди, ви зможете знизити витрати на освітлення на 87%. Але… так, завжди є але.

Досі, обираючи лампу розжарювання, ми звертали увагу на один-єдиний параметр – потужність, себто скільки електрики лампочка споживає. Від цього ж залежить, скільки доведеться платити наприкінці місяця. Вимірюється потужність у ватах (Вт). Та для наших очей ключове значення має світловий потік – себто скільки лампа віддає світла. Він вимірюється у люменах (Лм), позначка про кількість має бути на упаковці світлодіодної лампи - хоча буває не завжди.

Причому світлодіодні лампи різних виробників, маючи однакову потужність, дають різний потік світла. Тому обираючи світлодіодну лампу, орієнтуватися треба не на вати, а саме на люмени.

Якщо вас переконують, що аналогом лампи розжарювання у 100 Вт є світлодіод у 10 Вт – не вірте. Так далеко прогрес іще не зайшов.

Лампочка розжарювання у 100 Вт, та сама, що освітлює вашу кухню, видає потік світла у 1300 Лм. За яскравістю світла їй відповідає LED-лампа потужністю у 14 Вт. (Таблицю співвідношення потужностей див. нижче).

Будьте уважні: у таблицях відповідності, які нині на упаковці друкують виробники, величина світлового потоку вказується для ламп із відкритими світлодіодами – тобто без матової колби, яка знижує яскравість на 15-20%. Світлодіод без колби сліпить не гірше за зварювальний апарат, відтак у житлових приміщеннях такі лампи практично не використовують. Отже, щоб добути очікувані 1300 Лм, вам знадобиться світлодіод у 16 Вт.

У продажу натепер переважають діоди у 500-600 Лм. Це означає, що для заміни однієї стоватної лами розжарювання, якої цілком вистачало для освітлення кухні, знадобиться 2-3 бюджетних світлодіодних лампи по 40-50 грн. Але що робити, якщо патрон на вашому світильнику тільки один? Доведеться купувати потужну світлодіодну лампу, а це уже 110-120 грн. Ну або міняти світильник.Ще раз наголошу, обираючи світлодіодну лампочку – забудьте про потужність (вона важлива, коли платимо за спожиту електрику) і вати, натомість орієнтуємось на люмени. Причому орієнтуємось самостійно, бо продавці раді-раденькі нас заплутати.

Приміром, один відомий в Україні інтернет-магазин пропонує фірмову світлодіодну лампочку. У технічних характеристиках зазначено, що світлодіод є еквівалентом лампочки у 70 Вт. Однак виробник чесно вказує, що її світловий потік – 500 Лм. Дивимося у табличку співвідношення потужності і розуміємо, що 500 Лм – це світловий потік, який дає лампа розжарювання у 50 Вт. Тобто цей конкретно світлодіод аж ніяк не може бути еквівалентом лампочки у 70 Вт.

І цей же інтернет-магазин уже для іншої LED-лампи вказує цілком реальні характеристики 600 Лм – еквівалент 60 Вт. Дуже близько до правди.

Переваги і недоліки світлодіодних ламп

Беззаперечна перевага світлодіодів – слабкий нагрів. На відміну від ламп розжарювання, діоди не гріють повітря і не марнують на це енергії. Це робить їхню експлуатацію безпечнішою і ефективнішою.

Термін служби, який декларують виробники – 30 000-50 000 годин, а це 10-11 років безупинної роботи. Виглядає фантастично. При цьому ті ж таки виробники чомусь дають лише 1-3 роки гарантії на світлодіодні лампи. Щоправда, я маю вдома дві світлодіодні лампи придбані в ІКЕА, які не підводять уже 9 років. Відгуки про надійність світлодіодів відомих виробників також непогані, чого не скажеш про лампи з Китаю.

До того ж "китайці" нерідко грішать зі спектром. Для житлових приміщень дуже бажано використовувати лампи "теплого" світла, відповідно, на упаковці має бути зазначена світлова температура 2700 кельвінів. Маловідомі виробники натомість можуть порадувати сліпучо-білим світлом із синюватим відблиском, придатним швидше для моргу, або навпаки яскраво-жовтим пасмом променів, від якого віятиме осіннім смутком. Тому не соромтеся у крамниці вмикати світлодіоди і перевіряти – це ваші гроші і ваші очі.

Джерело - ТСН