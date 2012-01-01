Голос Сокальщини - актуальні новини

Тема даної публікації для багатьох зараз дуже актуальна, світлодіодні лампи набувають все більшу популярність, їх переваги очевидні – це енергоефективність і довговічність, адже вони можуть слугувати 20 000 і більше годин!

Є кілька основних параметрів при виборі LED джерела світла. Розглянемо кожен з них більш докладно.

І так:

Як вибрати світлодіодну лампочку? На які параметри варто звернути увагу?

Перше з чого потрібно почати - це визначення необхідного цоколя лампи:

Цоколь - це та частина лампочки, яка вкручується в патрон світильника.

Малюнок 1.1.

Другим важливим параметром лампи є - напруга (220V або 12V).

Для коректної роботи нам необхідно розуміти, під яку напругу нам необхідна світлодіодна лампочка.

Потужність світлодіодної лампи вимірюється у ватах (Вт. або ж W):

В даному випадку, це саме той параметр споживання електроенергії, за який ми платимо гроші при оплаті комунальних послуг щомісячно.

Як правило, загальноприйнято підбирати аналоги до традиційних лампочок (ЛОН).

Для Вашої зручності наведена орієнтовна таблиця співвідношень:

Малюнок 1.2.

Колірна температура:

Для визначення кольору освітлення використовується поняття колірна температура, яка вимірюється в градусах Кельвіна. Чим менше число, тим тепліше (жовтіше) світло. Звичайна лампа розжарювання має колірну температуру 2 700 – 3 500K. Холодний білий світ має температуру 5500 – 6500К.

Малюнок 1.3.

У LED-ламп світлова температура розподіляється наступним чином: теплий - 3000К, нейтрально-білий – 4000 - 4100К, холодне світло - 5000К і вище.

Цей параметр важливий для нашого комфорту і затишку.

Найбільш комфортним для житлових приміщень є теплий світло - 3000К.

Для офісних, робочих приміщень рекомендується використання нейтральної денний колірної температури 4000-5000К.

Світловий потік (вимірюється в люменах (Лм або lm)) - це кількість світла випромінюється лампою або світильником.

Звичайно, великим плюсом світлодіодних ламп є низьке енергоспоживання і при цьому великий світловий потік. Однак купуючи СВІТЛОДІОДНУ лампу, важливо розуміти, що яскравість або, більш правильно, світловий потік світлодіодів, визначається трохи по-іншому.

Світлодіодні лампи характеризуються світловим потоком, що вимірюється в люменах (лм), і саме на це число рекомендується звертати увагу при покупці led-ламп.

Нижче наведена таблиця, що показує залежність між світловим потоком і енергоспоживанням лампочки розжарювання і світлодіодним лампи.

Малюнок 1.4.

Даний параметр є найбільш важливим при виборі джерел світла, чим більше значення він має, тим світліше в приміщенні. Цей параметр відповідає за рівень освітленості в приміщенні. Він дуже важливий для гігієни зору і впливає на працездатність усього організму людини. При низькому рівні освітлення висока ймовірність швидкого стомлення очей.

Форм-фактор – це параметр, що характеризує зовнішній вид і габаритні розміри лампи, який дуже важливий для сприйняття продукту.

Малюнок 1.5.

Бренд світлодіодної лампи - це критерій якості продукції.

Бренд ledfactor є лідируючою торговою маркою на ринку енергозберігаючих джерел світла України. Головна перевага бренду – максимальна надійність світлотехніки, що дозволяє споживачам на довгий час забути про пошук, придбання і заміну ламп і світильників. Зокрема, всі лампи і світильники бренду оснащені, розробленими спеціально для високонадійної світлотехніки, інноваційними IC-драйверами, які захищають світлодіоди і електроніку від перепадів напруги в діапазоні до 160-260В, забезпечують оптимальний температурний режим роботи світлодіодів і усувають пульсацію світла.

Вбудований ЕМС-фільтр з помехоподавляющий конденсатором, забезпечують електромагнітну сумісність ламп і світильників з побутовою електронікою, в тому числі - з вимикачами, що мають підсвічування. Додаткова надійність продукції ledfactor забезпечена її адаптацією до специфіки українських електромереж.

Застосування в лампах і світильниках спеціальних матеріалів та інноваційних технологій розсіювання тепла дозволяє забезпечити їх безпечну температуру нагріву, яка не перевищує 80 °С, а унікальні ширококутні розсіювачі ledfactor створюють рівномірне освітлення зон без надмірної засвічення і полутеней.