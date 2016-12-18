Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 106-107 від 2016-12-07





У цій статті ми розповімо вам, як вибрати тканину для оббивки дивана. Розглянемо основні чинники, від яких можна відштовхуватися при виборі. Сподіваємося, що наші поради допоможуть вам при виборі потрібної саме вам меблевої тканини для оббивки диванів.

Як вибрати меблеву тканину?

Щоб правильно вибрати меблеву тканину для диванів, треба від чогось відштовхуватись. Можна відзначити кілька факторів, які слід врахувати в першу чергу:

- бюджет,

- форма бажаного дивана,

- інтер'єр кімнати, у якій буде стояти диван.

Бюджет

В залежності від того, яку суму ви можете витратити на придбання дивана, залежить і вибір тканини. З низького цінового сегмента можна виділити тканина шпігель (ковролін). Невисока вартість забезпечує пристойну якість тканини і нормальну довговічність. Якщо ви більш вільні в грошовому плані, то можете придбати велюр.Великий вибір меблевих тканин ви знайдете на сторінках порталу інтернет магазину lightstar.com.ua. На сайті прцює система он-лайн консультацій. Доставка товару здійснюється по всій території України. Приємна на дотик, красива і міцна тканина буде вигідно дивитися на будь-якому дивані або кріслі.

Форма бажаного дивана

Тканина для меблів - допомога з выборомЕсли ви плануєте замовити виготовлення меблів на замовлення — то тут треба звернути увагу на одну групу тканин. Вона відрізняються яскравим, веселим малюнком, стійкістю до забруднень і екологічністю. Якщо вам необхідно поставити диван у вітальню — то тут вже потрібні тканини з більш витриманим принтом, під стати обстановці. А якщо вам потрібна ліжко в спальню або кутовий диван — то можете замовляти тканини з упором не на малюнок, а на екологічність. Це окупитися з лишком, так як спати на натуральному матеріалі (те ж бавовняному варіанті) набагато приємніше, ніж на синтетичному.

Інтер'єр кімнати

У вашій кімнаті світлі шпалери, злегка темний підлогу і невеликі вікна? Тоді і тканина на дивані вам потрібна світлих тонів. Якщо ж з освітленням у кімнаті порядок, а підлогу або стіни — темних відтінків, то меблеву тканину можна вибирати вже більш темну. Головне — треба дотримуватися гармонію. Звичайно, якщо через тиждень ви плануєте провести ремонт в кімнаті і повністю змінити її вигляд, то вам треба врахувати ще й це. Тоді ваш диван або ліжко відмінно впишуться в інтер'єр вашої кімнати.

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