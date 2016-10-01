Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Як вибрати чоловіче хутро?
Чоловічі шуби відрізняє строгий і лаконічний крій – ніяких дрібних деталей, які так любить слабка стать. У чоловічих шубах рідко присутній пояс.
Вибираємо посудомийну машину
Останнім часом посудомийні машини застосовуються не тільки на підприємствах громадського харчування, але і в домашніх умовах. По суті справи з її допомогою можна мити не лише посуд зі столовими приладами, але і великі каструлі, кришталеві вироби, листи, деталі для плит, холодильників.
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Цікаво знати

Як вибрати чоловіче хутро?
Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29

Прийнято вважати, що шуби повинні носити тільки жінки.

шуба для мужчиниЧоловічі шуби не рідкісні і в наш час. Лучано Поваротти, наприклад, є одним з осіб рекламної компанії шуб магазину Роксан. У 70-ті чоловічі хутра облюбували хіпі і рок-музиканти. Шуби – завжди були незамінною деталлю в одязі американських хіп-хоп артистів. Звичайно, хутро – завжди було популярним серед співаків. Великий вибір чоловічого хутра вам запропонує інтернет-магазин Роксан. На сторінці сайту http://roksan.ua/muzhskaya-kollekcziya/shubyi1/ ви можете обрати серед великої кількості пропозиції. У виборі вам допоможуть консультанти магазину. Варто звернути увагу на такі особливості, як розмір, колір, стиль. Інтернет-магазин має великий досвід продажу виробів з хутра. Так як правильний вибір дуже вплине на ціну і подальше користування. Хочеться опинитися в такому ряду? Тоді потрібно купити чоловіче хутро!

Як вибрати чоловіче хутро?

• Чоловічі шуби відрізняє строгий і лаконічний крій – ніяких дрібних деталей, які так любить слабка стать. У чоловічих шубах рідко присутній пояс.
• Звичайно сучасні чоловіки вибирають шубу з довжиною до середини стегна – вона не сковує рухів і в ній можна водити машину.
• Чоловічі шуби всі відрізняються розкішними комірами. Комір може бути виконаний з того ж хутра, що і шуба, а може відрізнятися.
• Глибокі кишені – постійний атрибут чоловічих шуб.
• Хутро можна вибрати будь-яке. Серйозний варіант – норка або соболь. Також традиційні чоловічі шуби з каракулю і видри.
• Якщо ви водите машину, ваш вибір – стрижена норка чи бобер. Але пам'ятайте, для того, щоб зберегти шубу на довгі роки, краще знімати її при водінні.
• Сильна стать звичайно робить вибір на користь коричневого, чорного і сірого кольорів.
• Молоді люди можу дозволити собі хутряний жилет з блискавкою або хутряну куртку.
• Класичні моделі будуть виглядати добре навіть з одягом у вільному стилі.

Якщо ви любитель шокувати публіку, то вибирайте шубу з хутра вовка. Хутро вовка тепле і дуже міцне. Найцінніші – шуби чорних і білих відтінків. Цей варіант, звичайно, не для всіх, але в ньому ви будете виглядати справжнім мачо. Крім вовчого хутра серед чоловіків також популярний хутро ведмедя.

Чоловіча шуба – царська одяг, тому виглядати в ній добре в повсякденному житті досить непросто. Однак вона буде надавати вам дуже високий статус і буде зігрівати краще будь-якої іншої верхнього одягу.


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