Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29





Прийнято вважати, що шуби повинні носити тільки жінки.

Чоловічі шуби не рідкісні і в наш час. Лучано Поваротти, наприклад, є одним з осіб рекламної компанії шуб магазину Роксан. У 70-ті чоловічі хутра облюбували хіпі і рок-музиканти. Шуби – завжди були незамінною деталлю в одязі американських хіп-хоп артистів. Звичайно, хутро – завжди було популярним серед співаків. Великий вибір чоловічого хутра вам запропонує інтернет-магазин Роксан. На сторінці сайту http://roksan.ua/muzhskaya-kollekcziya/shubyi1/ ви можете обрати серед великої кількості пропозиції. У виборі вам допоможуть консультанти магазину. Варто звернути увагу на такі особливості, як розмір, колір, стиль. Інтернет-магазин має великий досвід продажу виробів з хутра. Так як правильний вибір дуже вплине на ціну і подальше користування. Хочеться опинитися в такому ряду? Тоді потрібно купити чоловіче хутро!

Як вибрати чоловіче хутро?

• Чоловічі шуби відрізняє строгий і лаконічний крій – ніяких дрібних деталей, які так любить слабка стать. У чоловічих шубах рідко присутній пояс.

• Звичайно сучасні чоловіки вибирають шубу з довжиною до середини стегна – вона не сковує рухів і в ній можна водити машину.

• Чоловічі шуби всі відрізняються розкішними комірами. Комір може бути виконаний з того ж хутра, що і шуба, а може відрізнятися.

• Глибокі кишені – постійний атрибут чоловічих шуб.

• Хутро можна вибрати будь-яке. Серйозний варіант – норка або соболь. Також традиційні чоловічі шуби з каракулю і видри.

• Якщо ви водите машину, ваш вибір – стрижена норка чи бобер. Але пам'ятайте, для того, щоб зберегти шубу на довгі роки, краще знімати її при водінні.

• Сильна стать звичайно робить вибір на користь коричневого, чорного і сірого кольорів.

• Молоді люди можу дозволити собі хутряний жилет з блискавкою або хутряну куртку.

• Класичні моделі будуть виглядати добре навіть з одягом у вільному стилі.

Якщо ви любитель шокувати публіку, то вибирайте шубу з хутра вовка. Хутро вовка тепле і дуже міцне. Найцінніші – шуби чорних і білих відтінків. Цей варіант, звичайно, не для всіх, але в ньому ви будете виглядати справжнім мачо. Крім вовчого хутра серед чоловіків також популярний хутро ведмедя.

Чоловіча шуба – царська одяг, тому виглядати в ній добре в повсякденному житті досить непросто. Однак вона буде надавати вам дуже високий статус і буде зігрівати краще будь-якої іншої верхнього одягу.