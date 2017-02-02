Голос Сокальщини - актуальні новини » Соціальні новини » Цікаво знати Цікаво знати Як вибрати змішувач для кухні: який краще, на що звернути увагу? Твитнуть Почнемо з того, що в кухонних змішувачах важливі дві речі – дизайн і функціональність. І перед тим, як почати вибирати, Ви повинні вирішити, що для Вас важливіше.



Дизайн кухонного змішувача підбирається під загальний стиль кухні. Якщо у Вас класична або сучасна кухня, то і кухонний змішувач повинен бути обраний відповідний. Здавалося б, вибір легкий і очевидний. Насправді все складніше. Сьогодні виробники пропонують величезну кількість змішувачів, що відрізняються не тільки за формою і розміром, але і за кольором. Наприклад, іспанська фабрика Tres в цьому році запропонувала своїм клієнтам вибрати для кухонних змішувачів один з кольорів веселки! При цьому кухонний змішувач відразу опиниться в центрі уваги. Великий вибір двохвентильних змішувачів вам запропонує Интернет магазин сантехники Стевиан. На сторінках магазину ви можете обрати змішувачі різних видів. В тому вам допоможуть консультанти. Замовити товар є можливість он-лайн. Доставка здійснюється п овсій території України.



З більш «консервативних» кольорів великою популярністю користується хром, зістарена латунь і мідь, колір нержавіючої сталі, а останнім часом до них додався ще чорний і білий колір.



Тепер перейдемо до функціональності нашого кухонного змішувача.



Чого ми від нього очікуємо? Що ми зможемо зробити з його допомогою? А зробити можна багато чого! Наприклад, одна з найпопулярніших і улюблених функцій сучасних кухонних змішувачів – це висувні лійки. Завдяки їм можна легко набрати воду, не переносячи важку посуд в кухонну мийку. А якщо в кухонному змішувачі ще передбачена струмінь у вигляді душу, то Ви з легкістю впораєтеся з дрібними ягодами і фруктами, а миття посуду стане святом!



З кожним роком кухонні змішувачі стають все більш і більш досконалими. На місце звичних змішувачів приходять цілі комплекси, що складаються з самого змішувача, душової лійки і дозатора. Причому тенденцією стало перенесення професійних систем і рішень в особисті кухні.



Окремою групою стоять кухонні змішувачі, які об'єднують у собі крани для звичайної і фільтрованої води. Незважаючи на те, що в таких змішувачах не передбачені висувні лійки, вони вже давно полюбилися нашим клієнтам. Завдяки таким змішувачів заощаджується місце на робочій поверхні кухні.



В Європі величезну популярність завойовують електронні змішувачі. Причому електронне управління пропонується у вигляді сенсорних панелей, варіаторів, що дозволяють вибрати не тільки температуру, але і необхідний обсяг води! Є лаконічні і прості змішувачі без зайвих деталей, управління якими відбувається за допомогою простого дотику носика змішувача.



Але повернімося до практики. Самим головним критерієм для вибору кухонного змішувача буде Ваша кухонна мийка. Її розміри, форма, кількість отворів і місце розташування змішувача і будуть визначати, який же кухонний змішувач підійде для Вашої кухні. Поставивши занадто маленький змішувач на велику мийку або навпаки – великий на маленьку, Ви в будь-якому випадку будете відчувати незручності і дискомфорт. А цього на кухні бути категорично не повинно! Тому при виборі кухонного змішувача ми радимо звертатися до допомоги фахівців, які зможуть разом в Вами підібрати той варіант, який буде ідеально підходити Вам як по дизайну, так і по функціональності.



Сподіваємося, що наша стаття допомогла Вам у нелегкому виборі кухонного змішувача для Вашої кухні! Всі змішувачі, а також багато інших, Ви зможете придбати в нашому інтернет-магазині. Бажаємо приємних покупок!

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