Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 104-105 від 2016-11-30





Вибір нового унітазу для багатьох стає справжньою проблемою. Магазини пропонують різні види сантехніки, в якій дуже легко загубитися. Необхідно враховувати багато естетичні та функціональні аспекти при покупці унітаза. Але як вибрати підходящу модель? В першу чергу необхідно знати розташування труб і враховувати наявність вільного простору.

Матеріал унітазу

Не дивлячись на розвиток технологій, найбільш підходящим матеріалом для унітазу є фаянс і фарфор. Фарфор прослужить приблизно п'ятдесят років. Термін експлуатації фаянсу становить тридцять-сорок років. Звичайно, ніхто не буде користуватися унітазом стільки часу, і після покупки ви все одно років через десять змініть його. В тому вам допоможе магазин Aquacity в Киеве. Консультанти магазину завжди будуть раді вам допомогти. Тому, що стосується терміну служби, то однаково підійдуть обидва матеріалу. Однак необхідно звернути увагу на здатність тривалий час зберігати приємний зовнішній вигляд.

Фарфор довше зберігає свій первинний вигляд, краще чиститися, оскільки його пориста структура мінімальна. Тому він довгий час залишається блискучим і білим. Проте зараз існує додаткова термічна обробка фаянсу, яка скорочує пори, що полегшує процес миття унітазу. Але такий матеріал менш міцний, але на цей показник можна не звертати уваги, якщо акуратно поводитися з сантехнікою і не кидати у неї тверді предмети.

Вартість фарфорових моделей вище, ніж фаянсових, з-за чого зростає загальна вартість каналізаційної системи. Купувати унітаз слід в перевірених магазинах, так як відрізнити ці матеріали здатний тільки фахівець.

Вибір типу зливу

Перед придбанням унітазу необхідно розібратися з конструкцією зливу. Зараз існують три типи зливу в залежності від розташування комунікацій каналізації.

Вертикальний спуск, який характерний для приватних будинків і квартир. Важливо враховувати, що такий злив переробити не можна.

Горизонтальний, яким обладнані нові багатоквартирні будинки.

Косий є найбільш поширеним типом, і він є в багатьох квартирах, побудованих в двадцятому столітті. Інтернет-магазин aquacity.com.ua допоможе вам придбати унітаз любого типу.

Краще віддати перевагу вертикальному і горизонтальному спуску, оскільки це дозволяє приєднати максимально близько унітаз до стіни і заощадити значну площу. Унітазів для косого спуску випускають зараз не так багато, тому ваш вибір буде обмежений.

Вигляд чаші унітазу

Конструкція унітазу для горизонтального змиву передбачає наявність майданчика, яка перешкоджає сплеску. Але недолік такої моделі у виникненні неприємних запахів при скупченні відходів на цьому майданчику.

Конструкція унітазу

Розрізняють такі види унітазів.

Підлогові. Є найпоширенішою моделлю, що складається із сидіння, нижній частині і бачка. У старих моделях бачок знаходився окремо від унітазу, зараз у більшості моделей чаша з'єднана з бачком.

При виборі такого унітазу необхідно звернути увагу на ніжку. Процес прибирання значно ускладнюється, якщо вона відкрита. В унітазах зі схованою ніжкою не потрібно вичищати вигини і миття проходить набагато швидше. Існують моделі, які впритул прилягають до стіни. Такий варіант виглядає дуже цікаво, але від нього варто відмовитися, якщо від унітазу до ванни пролягають труби, а по низу викладений короб з плитки.

Бачок може розташовуватися на чаші, перебувати на стіні або під стелею. Краще віддавати переваги нижньому підводу води, так як шум від наповнення бачка менше. Механізм зливу може поодиноким, при якому зливається весь об'єм води. Подвійним, який передбачає наявність двох кнопок, одна призначена для зливу половини бачка, а друга – для всього обсягу води. Також можна вибрати механізм, обладнаний системою припинення зливу. При цьому кількість води регулюється самостійно.

Підвісні. Останнім часом стають найпопулярнішими моделями. Естетичний вигляд, економія простору – головні їх переваги. Особливість такої моделі полягає у впровадженні бачка у стіну і відсутність контакту з підлогою, що значно спрощує прибирання.

Унітаз підлоговий приставний, в якому відсутня майданчик і бачок. Як у випадку з підвісною моделлю, всі труби розташовуються в стіні. Такі унітази найчастіше використовують для громадських туалетів. Так як вся оригінальність інсталяції втрачається, то для будинку краще віддати перевагу підвісним моделям.