Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 106-107 від 2016-12-07





Як правило, зловмисники проникають у будинок через два місця – це вікна і вхідні двері. Причому вікна, як це не парадоксально звучить, є найменш вразливим місцем, так як їх закривають непереборними решітками або ролетами. Вхідні двері, на відміну від них, більш уразливі, оскільки вони мають масу елементів ненадійності. Саме про трьох таких елементах і піде мова в цій статті, в якій ми разом з сайтом dveridoma.net визначимо критерії, відповідно до яких вирішується питання, як вибрати вхідні двері, щоб вона була надійною?

Як вибрати вхідні двері: основні вимоги

Ні для кого не секрет, що сучасні вхідні двері повинні володіти такими двома основними якостями, як надійність, естетичність. Якщо з останнім все більш чи менш зрозуміло, то з надійністю вхідних дверей слід розібратися більш детально. Справа в тому, що якість залежить не від однієї, а від декількох моментів, які і диктують вимоги до сучасних вхідних дверей. Таким вимогам відповідають двері, які пропонуєінтернет магазин Місто дверей та підлоги в Тернополі https://misto-dverey.com/shop/category/vhidni-dveri. Що ж це за вимоги?

Надійність конструкції дверного блоку в цілому, яка обумовлена якістю дверного полотна та коробки. Погодьтеся, дерев'яні двері навряд чи виявляться серйозною перешкодою на шляху зловмисника. А от якщо говорити про металевої вхідних дверей, то вже інше питання. Такі двері без спеціальних інструментів зламати не вийде, навіть якщо вони зібрані з тонкого металу. Але про це трохи пізніше.

Петлі – сполучна ланка полотна і дверної коробки. Саме їх можна назвати одним із слабких місць будь вхідних дверей. Мало того, що вони повинні бути міцними і витримувати вагу масивних дверей, вони ще повинні чинити серйозний опір злодіям. Навіть приварені зварюванням дверні петлі досить просто зірвати за допомогою спеціального обладнання.

Замок – саме шляхом злому проводиться більшість незаконних проникнень в будинок або в квартиру. Його вибору потрібно приділити особливу увагу!



Самі розумієте, що придбати готові двері, що відповідають всім цим вимогам, практично нереально – їх навіть немає у вільному продажу. Такі двері виготовляються виключно на замовлення.

Якщо хочете правильно вирішити питання, як вибрати вхідні двері в квартиру, замовляйте її виготовлення у відповідності з усіма правилами безпеки. Обійдеться це недешево, але зате будете спокійні за своє майно.

Поради експерта про те, як вибрати надійну вхідні двері, ви можете почути і побачити у відео.

Які вхідні двері вибрати: головні критерії вибору

Отже, залишимо в спокої естетику, вона у нас буде додаватися автоматично, а приділимо деяку увагу все тим же трьом елементам ненадійності.

Полотно та коробка. Те, що вони повинні бути виготовлені із заліза, сумнівів викликати не повинно, це прописна істина. Хороші двері – це залізні двері. Інша справа – яке використовується залізо для їх виготовлення? Слід розуміти, що сталь товщиною менше 1мм – це не сталь, а, швидше, жерсть, яку можна розкрити як консервну банку. Гарні двері повинні виготовлятися із сталі товщиною не менше 2 мм. Двері Новий Стиль відповідають всім вимогам захисту. На сторінці інтернет магазину https://misto-dverey.com/shop/category/mizhkimnatni-dveri/novyy-styl ви можете придбати двері. Замовлення товару відбуваєтсья он-лайн. Доставку інтернет-магазин здійснює по всій території України.

Наступне, на що потрібно звернути увагу, вирішуючи питання, які ж вхідні двері краще вибрати, це конструкція дверної коробки. Ні для кого не секрет, що вона може бути одинарною або подвійною, яка встановлюється в обхват отвору. Останні вирвати практично неможливо, тоді як перший варіант досить просто вичавити з дверного отвору спеціальним пресом.

Петлі. Стандартно більшість металевих вхідних дверей оснащують виточеними циліндровими навісами, які не тільки легко зрізати, але і взагалі зірвати хорошим ломиком. Останнім часом, правда, що на багато дверей стали встановлювати так звані приховані петлі, до яких взагалі доступу немає, але в більшості моделей сучасних дверей вони досить слабкі. Взагалі сама по собі ідея прихованих навісів дуже хороша, і якщо вибрані вами двері мають їх, то достатньо буде звернути увагу лише на якість – товщину металу рухомих сполук і спосіб їх жорсткого кріплення до дверей і коробці. Якщо при цьому використовується тонкий метал, то такі двері краще не купувати – явним прикладом подібних не дуже якісних прихованих навісів є штамповані двері. В них недолік в товщині металу компенсується його профільним вигином. Вирішуючи питання, як правильно вибрати вхідні двері, не зайвим буде звернути увагу на такий момент, як наявність на торці полотна з боку навісів штирів – при закриванні вони входять в спеціальні отвори в коробці і є додатковою перешкодою для зловмисників. Якщо навіть вони впораються з навісами, то ці штирі разом з замком не дадуть їм можливість відкрити двері. Особливу увагу на наявність штирів потрібно звернути у разі, коли двері обладнані циліндровими навісами.

Замок. Кваліфікованому злодієві не складе ніяких труднощів підібрати відмичку і розкрити практично будь-який замок. Всі ці секрети і навороти зі складними механізмами створюють зловмиснику лише тимчасові труднощі – результат практично завжди один і він зовсім невтішний. Тут вся справа в часі – чим довше злодій буде возитися із замком, тим більше шансів охоронної компанії застати його, як мовиться, на гарячому. І з іншого боку, чим він довше буде намагатися відкрити його, тим більше шансів, що його побачить хто-небудь із сусідів. Як правило, якщо зловмиснику не вдається впоратися із замком протягом декількох хвилин, він просто кидає це заняття і йде спіймавши облизня. Ось яка роль відводиться замку сучасної вхідних дверей. Якщо говорити безпосередньо про системах замикаючих механізмів, то перевагу краще віддати так званого крабовому замку, який закривається на всі чотири сторони – повертаючи ключ, ви оперуєте засувками, які входять в дверну коробку не лише з боку замку, але і з боку навісів і навіть зверху і знизу. На сьогоднішній день такий запірний механізм вважається найбільш надійним.

Враховуючи всі ці нюанси і детально вивчивши придивилася вам вхідні двері на наявність зазначених нюансів, ви гарантовано правильно вирішите питання, як вибрати вхідні залізні двері?

На закінчення кілька слів про штампованих дверях, які набули останнім часом величезну популярність. На жаль, вона обумовлена не якістю, а своєю низькою вартістю і зовнішнім виглядом. Ці двері, швидше за все, можна назвати ілюзією безпеки. Зверніть увагу на їх зовнішній вигляд – як правило, їх корпус має масу вигинів, замаскованих під красиві форми. Саме ці вигини і надають дверям уявну жорсткість. Так, вони жорсткі, не прогинаються, але якщо копнути глибше, то вони виготовлені із сталі, товщина якої варіюється від 0,5 до 1,5 мм – у найкращому разі її виготовляють з листового заліза товщиною 1,8 мм (такі двері можна купувати). А от 1,5 мм легко протикається і ріжеться консервним ножем. Загалом, відповідаючи на питання, яку вибрати вхідні металеві двері, вироби подібного плану особисто я б уваги не звертав.

Ось, в принципі, і все, що потрібно знати, підходячи до питання, як вибрати вхідні двері? Єдине, що тут можна додати, так це те, що якісне і надійне виріб цього типу дешево коштувати не може. Завжди пам'ятайте народну мудрість про те, що жадібний платить двічі. Тут економити не варто, так як саме від вхідних дверей і їх надійності залежить збереження вашого майна!