Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Соціальні новини » Цікаво знати
Цікаво знати

Як вибрати затиральну машину по бетону
Стаття з випуску № 98-99 від 2016-11-10

машина для затирання бетонуТип двигуна

Всі сучасні моделі обладнані переважно електричними або бензиновими двигунами. Кожен з них має свої переваги і недоліки, які і визначають умови експлуатації затирочної машини. Обладнання з електричним двигуном має невелику потужність, що дозволяє використовувати його для обробки невеликих поверхонь. Разом з тим, їх можна використовувати в закритих приміщеннях (заселених будинках або функціонують будівлях) і в будь-якому місці, де є можливість підключитися до електромережі.

Агрегати з бензиновими двигунами можуть використовуватися лише на відкритих майданчиках, так як в закритих приміщеннях без вентиляції їх експлуатація категорично заборонена. Але вони володіють більшою потужністю і повністю автономні, через що здатні обробляти великі площі. Такі агрегати ви можете придбати на сайті інтернет-магазину УкрСНАБ в розділі Затирочная машина для полусухой стяжки. Консультанти магазину допоможуть вам у виборі. Доставка товару здійснюється по всій території України.

Кількість робочих поверхонь

В залежності від кількості робочих поверхонь всі затирочні машини поділяються на два основних типи: однороторні і двороторні. Машина з однією робочою поверхнею (однороторная) використовується переважно для обробки невеликих поверхонь (до 500 кв. м.). Вони легше, безпечніше і дешевше. Якщо площа поверхонь, які необхідно обробити, дуже велика, то ефективніше буде використовувати двухроторное пристрій.

Діаметр диску

Диск приймає участь в первинній обробці поверхні, тому йому варто приділити особливу увагу. При використанні електричної затирочної машини застосовуються диски діаметром до 980 мм, які чудово справляються з чорнової шліфуванням бетону. Якщо для обробки поверхонь використовується бензинове самохідне затирочное обладнання, призначене для затирання бетону на великих площах, то діаметр диска повинен бути не менше 900 мм

Розмір лопастей

В залежності від типу машини на ній можуть бути лопасті розміром від 300 до 1200 мм. Чим більше встановлена лопать, тим більшу площу підлоги вона може охопити за один раз, тому від розміру цієї деталі залежить швидкість і ефективність процесу обробки поверхні з бетону.

Підбираючи затиральну машину, необхідно розуміти, що параметри всіх її деталей безпосередньо залежать від потужності двигуна. Тобто, якщо ви купуєте електричну машину для самостійного використання, розміри діаметр дисків, розміри лопатей і кількість робочих поверхонь у такого обладнання будуть меншими, ніж у більш потужних бензинових пристроїв. Тому перш ніж купувати це обладнання необхідно визначити обсяг і складність робіт, для яких вона призначається.


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