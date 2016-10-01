Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29





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Ігрові слоти для жінок – яскрава та незабутнє розвага

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Ігровий слот «Queen of Hearts»

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Ігровий слот Ladies Nite

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