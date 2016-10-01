Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Цікаво знати

Який найкращий інтим магазин
Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29

В каталозі всі товари розбиті на певні категорії, тому ви легко знайдете саме те, що шукали. Серед найбільш популярних товарів, які користуються попитом в даному інтим магазині в Москві, наступного ро є:

Предмети для садо-мазо і фетишу. Такі іграшки припадуть до душі не тільки любителям подібних ігор, але також тим, хто хоче освіжити свої стосунки, хто бажає спробувати щось новеньке і нестандартне.

- Фалоімітатори, вібратори. Іграшки, які підходять для самостійного використання, а також для ігор в парі. В інтим магазині Интимпремиум в Москві представлений величезний вибір таких товарів.

- Сексуальні костюми. Еротична білизна і сексуальні костюми – це безпрограшний варіант при будь-яких інтим іграх. Вони допомагають пограти з чином, весь час відкривають для вас партнера з нової сторони. Ви можете бути сьогодні доброї медсестрою, завтра провинилася покоївки або офіціанткою. У будь-якому випадку все залежить тільки від вашої фантазії.

- Жіночі духи з феромонами. Вони розроблені спеціальним чином. Ви будете помічати, як проходять повз чоловіка згортають голову вам услід, побачите, що співробітники на роботі стали більш уважні, ну а коханий чоловік, хлопець або партнер став все частіше проводити вільний час з вами в спальні. Такі духи можуть неймовірно порушити, налаштувати на певну хвилю.

Замовити секс іграшки ви можете на сайті інтим магазину Интимпремиум. В наявності прекрасний асортимент товарів, які здивують навіть самого досвідченого. Зробити своє інтимне життя яскравішим – набагато простіше, ніж вам здається. Ви зможете здивувати свого коханого незвичайними позами, костюмами, зробити звичайний нудний секс яскравим і незабутнім.


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