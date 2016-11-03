Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 96-97 від 2016-11-03





Трохи історії

Мило міцно увійшло в наш повсякденний побут. Ми регулярно миємо руки з милом і купуємо його в магазинах. Мило зазвичай упаковується в паперовий пакет. Але майбутнє за картонною упаковкою і дорогі види мила вже зараз реалізуються в стильних коробках з картону. З розвитком виготовлення картону і коробок сталися великі зміни. Коробки раніше були овальної або круглої форми. Чому ж не було великої різноманітності форм коробок? Справа в тому, що для їх виготовлення використовувалася дерев'яна форма. Поверх неї обертався картон та його кінці закріплювалися. Приклеювали денце і додавалася кришка. Весь процес був ручним і малопродуктивним. Цим обумовлювалася велика вартість виробу. В кінці 19 століття американець Р. Гейр впровадив у виробництво технологію коробок з картону. І з цього моменту вони поступово стали загальнодоступними.

Призначення картонної упаковки

Упаковка картонна для мила (більш докладно на http://g-print.net/) повинна відповідати вимогам ТУ і Дсту, гарантуючи відповідний захист вмісту. Якщо товар неправильно упакований, то він може завдати шкоди здоров'ю.

Крім того, картонна тара покликана привертати увагу клієнта, показуючи йому всі важливі характеристики товару, містити інформацію про склад і виробнику. Слід додати, що унікальний дизайн коробки є вагомою складовою маркетингу і впливає на зростання продажу і попиту.

Види пакувальної тари

Упаковки з картону для мила бувають:

Утилітарні. Це коли тара призначена для товарів щоденного користування.

Ексклюзивні. Вони розраховані для виробів вищого класу і можуть бути ручної роботи.

При виготовленні застосовуються різні види картону та способи його обробки. Використовуючи сучасні технології та обладнання, можна застосовувати фольговані тиснення і ультрафіолетове лакування. Це допоможе виготовити коробку для мила більш виразною. А застосування ультрафіолетового лакування створює ефект «глибини» і «повноти» зображення, підвищуючи зносостійкість коробок.

Види картону для коробок:

тиснення;

кашоване;

фактурний;

крейдований;

мікрогофрокартон;

металізований;

хром-ерзац.

Картон повинен мати щільність від 250 до 390 г/кв. м. А показник білості до 90%. Це є ідеальною основою для повнокольорового друку і ламінування.