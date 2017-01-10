Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 112-113 від 2016-12-29





Чи треба нагадувати,що в спальні проходить досить велика частина нашого життя. Тому до його облаштування простору підходять з особливою увагою, намагаючись забезпечити там належний комфорт. Вибір відповідного підлогового покриття в цьому аспекті, поза сумнівом, займає одне з важливих місць. Для багатьох комфорт в спальні асоціює з ковроліном. І це дійсно так: ковролін для спальні, затишно вписався в інтер'єр приміщення, останній штрих, що створює відчуття повного комфорту.

Переваги килимового покриття для спальні

Користь для здоров'я. При ходьбі по м'якому покриттю створюються сприятливі умови для суглобів. Пил при цьому піднімається на висоту не більше, ніж 0,5-1 м , тому не потрапляє в легені, в той час як у випадку твердого покриття накопичена пил піднімається на висоту зросту людини.

Теплий і м'який ковролін, на відміну від холодного паркету або слизького ламінату, приємно «пестить» ноги при ходьбі.

Довговічність покриття. Килимове покриття досить довговічне – до 10 років. Це безперечна гідність матеріалу, особливо якщо врахувати його більш низьку вартість на тлі інших підлогових матеріалів.

Звуко - і теплоізоляція. Підраховано, що підлогу кімнати, повністю застелене ковроліном економить до 6% електроенергії, необхідної для обігріву приміщення. Довговорсове ковролін до того ж відрізняється відмінним звукопоглинанням.

Універсальність. Такий виріб можна укладати на будь-яку основу, в тому числі і на старе покриття, попередньо вирівнявши поверхню. Його можна укласти вільно або на клей.

Великий асортимент. Найрізноманітніші пропозиції на сучасному ринку дозволяють підібрати ковролін для підлоги спальні на будь-який, навіть самий вишуканий смак у відповідності з розміром гаманця. Наприклад, інтернет-магазин Marqis на інтернет-сторінці http://marqis.com.ua/catalog/kovry/ пропоную покупцеві великий вибір коврового покриття. На сайті працює он-лайн консультація. Доставка товару здійснюється по всій території України.

Чи шкідливий ковролін для здоров'я людини

Спальня відноситься до категорії приміщень з дуже низькою прохідністю. До того ж ризик забруднити поверхню покриття брудним взуттям – мінімальний. Отже, природно було б вважати, що ковролін для спальні може бути виконаний з будь-якого матеріалу. Чому ж при його виборі акцентується увага саме на килимове покриття з синтетичних волокон?

Почнемо з того, що натуральний матеріал, частіше з вовни тварин, має рослинну основу, може виявитися досить небезпечним для домочадців – натуральна шерсть несе реальну загрозу здоров'ю людини-алергіка.

Ще одна причина, яка може охолодити ваш запал при виборі натуральної вироби в спальню, – личинки різних комах, включаючи кліщів, дуже люблять матеріали такого роду. Якщо в будинку є діти, то таке покриття стане серйозним випробуванням для їх здоров'я, беручи до уваги те обставина, що більша частина часу малюків проходить саме на підлозі.

Синтетичний ковролін в цьому сенсі значно більш безпечний. По-перше, це ковролін гіпоалергенний, він не боїться бруду, просочений протигрибковими засобами. По-друге, володіє водовідштовхувальними і антистатичними властивостями. Слід додати також, що синтетичний ковролін негорючий і служить значно довше.

Критерії якості

Основа ковроліну – це та частина, яка стикається з підлогою. Гідність основи з натурального джуту – екологічна чистота, проте вона досить швидко деформується і зношується. Штучний варіант від вологи не страждає і довго не зношується, але основа виходить жорсткою, і постелений на цінний паркет ковролін може його подряпати. Спінений латекс в якості основи хороший всім, але недовговічний, всього 5-7 років. Найкращим матеріалом для основи за всіма параметрами вважається штучний повсть, бо він трохи дорожче інших.

Ворс. Натуральний матеріал або його суміш з синтетикою проходить повинна обов'язково пройти попередню антистатичну, протикліщових і противомольную просочення. З синтетичних ниток кращий варіант – поліамід: він плавиться з працею, притягує пил слабо, бруд майже не поглинається покриття, воно дуже стійке до зношування, гіпоалергенний.

Щільність. Це основна характеристика якості килимового покриття, а не довжина ворсу, як може здатися. килимове покриття для спальниПлотность оцінюється таким поняттям, як «маса ворсу». В європейських країнах прийнято вимірювати її в г/м2. Оптимальним вважається діапазон 680-2584 г/м2.

Слід врахувати, що більш щільні типи більше коштують. Зате, завдяки високій щільності забезпечується велика довговічність і зносостійкість. До того ж в більш щільне виріб набивається менше пилу. Вибір щільного ковроліну виправданий, наприклад, для дитячих спалень, в яких діти досить інтенсивно пересуваються босоніж.

Довжина ворсинок. Зазвичай вибір тут цілком і повністю за споживачем, але потрібно враховувати, що при частому ходьбі довгі ворсинки приминаються швидше, до того ж довговорсові покриття важче чистити. Для спальні, де найважливіше комфортні відчуття, м'який, нещільний, високий ворс, у якому потопають ноги, буде як не можна до речі.

Спосіб фарбування нитки. Технологія «друкованого» фарбування ворсу не забезпечує стійкості забарвлення, так як пофарбованої виявляється тільки верхня частина. Більш стійким до вицвітання вважається виріб з глибокої прокраскою по масі.

Як доглядати за ковроліном в спальні

Брудозахисне обробку виробу проводять зазвичай ще на етапі виробництва волокон, тому бруд особливо не проникає всередину, що полегшує очищення. Щоб зберегти його первісний вигляд, необхідна регулярна чистка пилососом, яку проводять щотижня 2-3 рази.