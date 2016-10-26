Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 94-95 від 2016-10-27





Упродовж багатьох років на ринку майже не пропонують на продаж ягоди агрусу. Можливо, через те, що плоди пошкоджує борошниста роса (на ягодах утворюється бурий наліт), вони не мають товарного вигляду. Щоб не застосовувати хімічні засоби обробітку, виведено стійкі до борошнистої роси сорти агрусу. Зокрема, “Гранд” високоврожайний, ранній, ягоди досить великі 812 г, темнокоричневі; “Шенон” середнього терміну дозрівання, 510 г, бордові; “Ювіляр” безколючковий сорт пізнього терміну дозрівання; “Кооператор” середньоранній, безколючковий сорт.

Вирощувати цей чагарник не трудно навіть людям старшого віку. А яке задоволення приносить збір ягід! Дуже смачне варення з неспілих ягід агрусу недарма називають “Королівським”.

Плоди агрусу багаті аскорбіновою і фолієвою кислотами, пектином. У 100 г агрусу міститься більше 50 мл вітаміну С. Агрус корисно вживати при гіпертонічній хворобі, ожирінні, хворобах серця. Свіжі плоди призначають при нестачі в організмі заліза, кровотечах, при порушенні обміну речовин.

Михайло МАРУЩАК, с. Скоморохи.