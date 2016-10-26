Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт

Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Конкурси
Короткий огляд подій
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Соціальні новини
Про освіту
Звернення до влади
Листи до редакції
Духовне життя
Життєві історії
Цікаво знати
Про війну з террористами, інформація щодо АТО
Спортивні події
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Переглянути попередні випуски
Вибори до Верховної ради 2012
Переглянути газету в форматі PDF

[2016-10-26 18:41:59] Мар'яна Підкажіть, будь ласка, де можна ...

[2016-10-25 17:01:31] Віктор Ось вам і наглядний приклад ...

[2016-10-24 15:03:56] Андрій Все це добре тільки скажіть ...

[2016-10-01 08:20:17] Лилия Кроме Валерия Красицкого по этой ...

[2016-09-27 22:54:38] Андрій Це біда! ...

Огляд
Агрус - королівська ягода
Вирощувати цей чагарник не трудно навіть людям старшого віку. А яке задоволення приносить збір ягід! Дуже смачне варення з неспілих ягід агрусу недарма називають “Королівським”.
Сокальській ДЮСШ - 50 років
Вже традиційно о. Ярослав Валюх посвятив учнів, які у цьому навчальному році переступили поріг спортивної школи. Благословив їх на високі спортивні здобутки. Зачитали наказ про зарахування їх у школу.
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Соціальні новини » Цікаво знати
Цікаво знати

Агрус - королівська ягода
Стаття з випуску № 94-95 від 2016-10-27

Упродовж багатьох років на ринку майже не пропонують на продаж ягоди агрусу. Можливо, через те, що плоди пошкоджує борошниста роса (на ягодах утворюється бурий наліт), вони не мають товарного вигляду. Щоб не застосовувати хімічні засоби обробітку, виведено стійкі до борошнистої роси сорти агрусу. Зокрема, “Гранд”  високоврожайний, ранній, ягоди досить великі  812 г, темнокоричневі; “Шенон”  середнього терміну дозрівання, 510 г, бордові; “Ювіляр”  безколючковий сорт пізнього терміну дозрівання; “Кооператор”  середньоранній, безколючковий сорт.

Вирощувати цей чагарник не трудно навіть людям старшого віку. А яке задоволення приносить збір ягід! Дуже смачне варення з неспілих ягід агрусу недарма називають “Королівським”.

Плоди агрусу багаті аскорбіновою і фолієвою кислотами, пектином. У 100 г агрусу міститься більше 50 мл вітаміну С. Агрус корисно вживати при гіпертонічній хворобі, ожирінні, хворобах серця. Свіжі плоди призначають при нестачі в організмі заліза, кровотечах, при порушенні обміну речовин.

Михайло МАРУЩАК, с. Скоморохи.


Версія для друку
Інші публікації розділу Цікаво знати

Кількість переглядів - 0


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Переглянути попередні випуски  |  Вибори до Верховної ради 2012  |  Переглянути газету в форматі PDF
Мапа сайту Лінки Контакти
  Независимость Украины сплотила нас в США На Сокальщине почтили украинских и австрийских солдат