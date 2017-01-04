Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 110-111 від 2016-12-21





Відповідно до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», з метою взяття громадян на військовий облік, визначення їх кількості, ступеня придатності до військової служби, встановлення рівня освітньої підготовки, здобутої спеціальності і рівня фізичної підготовки» в січніберезні 2017 року розпочинає роботу комісія з питань приписки громадян 2000 року народження до призовної дільниці Сокальського району.

Явці на приписку підлягають всі громадяни, які народилися з 1 січня по 31 грудня 2000 року включно, постійно або тимчасово проживають на території Сокальського району, а також громадян старшого призовного віку, які не були приписані раніше.

Усі громадяни, яким належить з'явитися для приписки до призовної дільниці, зобов'язанні прибути за адресою: м. Сокаль, вул. Семенюка, 2 у визначений для них час, маючи при собі документи, що зазначені у повістці.

Громадяни, які не отримали повістку, зобов'язані прибути за зазначеною адресою до 10 січня 2017 року, маючи при собі документи, які засвідчують особу.

На підставі Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» керівники підприємств, установ, організацій та навчальних закладів зобов'язані звільнити громадян, яким необхідно прибути для приписки до призовної дільниці, на час, необхідний для проходження приписки, і забезпечити їх своєчасну явку до районного військового комісаріату.

Т. в. о. військового комісара Сокальського районного військового комісаріату, майор О. ДЕРУН.